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Егор Крид выпустил клип с Молодёжной картой Сбербанка

Егор Крид выпустил клип с Молодёжной картой Сбербанка

Стартовал новый этап сотрудничества Сбербанка с музыкальным лейблом Black Star для продвижения Молодёжной карты MasterCard Сбербанка: в эфир вышел клип артиста Black Star Егора Крида на песню #ЭТОМОЁ.

«Я рад партнёрству со Сбербанком в рамках продвижения Молодёжной карты, — сказал Егор Крид.  — Это моя история. История моего поколения. Нас много, и мы хотим быть услышанными. Вместе нам удалось сделать дерзкий и яркий клип. Здорово, что такие серьёзные компании, как Сбербанк, начали общаться с молодым поколением на нашем языке».

Задача креативной идеи кампании, которая началась в сентябре с записи сингла #ЭТОМОЁ, — позиционировать Молодёжную карту как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодёжная аудитория могла бы сказать: «Это моё, это мне подходит». Кроме того, Сбербанк провёл конкурс в социальных сетях: участникам предлагалось выложить в Instagram или ВКонтакте фото, о котором человек может сказать #ЭТОМОЁ. Упоминание участников акции и фотографии с хештегом интегрированы в клип Егора Крида.

«Конкуренция за молодых клиентов усиливается, и мы стремимся стать первым банком для клиентов в возрасте 14–19 лет, — отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка  Алексей Гиязов. — Новое поколение требует новых форматов коммуникации: его представители предпочитают получать информацию от лидеров мнений, которым они доверяют и ассоциируют с собой. Этим и обусловлено наше сотрудничество с Black Star и Егором Кридом».

Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 64 % — это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.

30.10.2017

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