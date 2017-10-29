Егор Крид выпустил клип с Молодёжной картой Сбербанка
Стартовал новый этап сотрудничества Сбербанка с музыкальным лейблом Black Star для продвижения Молодёжной карты MasterCard Сбербанка: в эфир вышел клип артиста Black Star Егора Крида на песню #ЭТОМОЁ.
«Я рад партнёрству со Сбербанком в рамках продвижения Молодёжной карты, — сказал Егор Крид. — Это моя история. История моего поколения. Нас много, и мы хотим быть услышанными. Вместе нам удалось сделать дерзкий и яркий клип. Здорово, что такие серьёзные компании, как Сбербанк, начали общаться с молодым поколением на нашем языке».
Задача креативной идеи кампании, которая началась в сентябре с записи сингла #ЭТОМОЁ, — позиционировать Молодёжную карту как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодёжная аудитория могла бы сказать: «Это моё, это мне подходит». Кроме того, Сбербанк провёл конкурс в социальных сетях: участникам предлагалось выложить в Instagram или ВКонтакте фото, о котором человек может сказать #ЭТОМОЁ. Упоминание участников акции и фотографии с хештегом интегрированы в клип Егора Крида.
«Конкуренция за молодых клиентов усиливается, и мы стремимся стать первым банком для клиентов в возрасте 14–19 лет, — отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов. — Новое поколение требует новых форматов коммуникации: его представители предпочитают получать информацию от лидеров мнений, которым они доверяют и ассоциируют с собой. Этим и обусловлено наше сотрудничество с Black Star и Егором Кридом».
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