AppsFlyer назвала лучшие рекламные платформы для продвижения мобильных приложений

Снова настало то самое время года! И нет, речь пока не о новогодних праздниках — пришло время публикации очередного Рейтинга эффективности (Performance Index)! Однако для мобильных маркетологов это событие не менее интересно, чем Новый год. А может, и более. В отличие от новогодних подарков (которые нередко приносят разочарование), Performance Index — это всегда желанный и необходимый материал.

Мы опубликовали первый Performance Index в мае 2015 года и тогда даже не могли представить, насколько масштабным он станет в будущем и какое невероятное влияние окажет на всю индустрию. С каждой новой редакцией мы улучшаем отчеты и увеличиваем их объем, чтобы у вас были самые актуальные и полезные данные и вы могли принимать оптимальные решения для развития своего бизнеса. Спустя долгие месяцы кропотливой работы мы рады представить Performance Index от AppsFlyer за 1-е полугодие 2017 года (версия V).

Мы знаем, что от наших отчетов зависят важные решения, которые вы принимаете при распределении бюджета, и понимаем степень возложенной на нас ответственности. При создании этого отчета мы проанализировали шесть миллиардов установок, последующие 80 млрд сеансов в 5500 приложениях (и минимум 2 тыс. неорганических установок). Всего было изучено 250 медиаисточников (и минимум 20 тыс. атрибутированных установок).

Благодаря масштабам данных о затратах в наш первый отчет, опубликованный в 2015 году, мы смогли добавить индексы ROI для iOS и Android, составив топ медиаисточников на базе самого главного показателя — итоговой прибыли.

На этот раз мы также включили два новых показателя качества: среднее количество сеансов на пользователя и региональная доля фрода на сеть. В предыдущем отчете (2-е полугодие 2016 г.) мы учитывали основные сигналы, сообщающие о фроде. За прошедшее время мобильное мошенничество и технологии противодействия ему значительно продвинулись вперед, а мы собрали серьезный объем данных и получили множество глубоких инсайтов. В результате теперь мы можем учитывать различные сложные сигналы, сообщающие о фроде. Нетрудно догадаться, что мошеннические действия оказали серьезное влияние на результаты.

В отчет включено полное и подробное описание методики его составления.

Основные инсайты

Что еще нового? Во-первых, Apple Search Ads уже выбились в «высшую лигу», хотя реклама в их магазине была запущена менее года назад. То, что пользователь хочет найти нужную информацию и уже находится в App Store — это мощное сочетание, что отчетливо видно по достойному месту Apple в рейтинге.

Apple Search Ads занимает 1-е место в рейтинге ROI для iOS, имея на 30% больший средний доход с пользователя и на 40% меньшую цену, чем другие сети в этом рейтинге.

Apple показывает отличные результаты по неигровым приложениям, занимая 8-е место в общем индексе по объемам и 3-е место в рейтинге по Северной Америке. В результате Apple Search Ads занимают 3-е и 4-е место в универсальном общем рейтинге игровых и неигровых приложений соответственно.

Для Facebook и Google не впервой занимать верхние две позиции рейтингов, и все же эти два гиганта доминируют в сфере мобильной рекламы как никогда раньше. Согласно нашему новому рейтингу ROI, Facebook и Google занимают 1-ю и 2-ю позиции на Android и 2-ю и 3-ю позиции на iOS соответственно.

Хотя два титана индустрии прочно обосновались в топе всех рейтингов, в категории неигровых приложений их господство ощущается сильнее всего. Доля установок неигровых приложений у Facebook и Google на 70% выше, чем в сфере игровых приложений. Что касается операционных систем, доля на Android у них почти на 50% выше, чем на iOS. Наконец, изучение данных по регионам показывает, что максимальная доля установок из Google и Facebook приходится на Латинскую Америку, за ней следуют Азия, Западная Европа и, наконец, Северная Америка.

Российские разработчики показывают достойный результат

Что касается региона Восточная Европа, к которому относится наша страна, российские компании показывают достойный результат. «В рейтинге неигровых приложений превалируют российские медиаисточники, их шесть. А в рейтинге игр из отечественных компаний мы видим только myTarget[1], — отмечает менеджер по работе с партнерами компании AppsFlyer Катерина Жиленкова. — При этом myTarget присутствует во всех категориях. Приятно видеть, что отечественные партнеры ничем не уступают зарубежным в категории неигровых приложений», — заключает эксперт.

Пара рейтингов «на затравку»

Это всего лишь один из множества важных инсайтов, которые ждут вас в отчете, помимо общих рейтингов, рейтингов объема и ROI. Хотите узнать, какие места заняли ваши любимые сети? Вот вам «для затравки» топ-10 универсальных общих рейтингов по игровым и неигровым категориям:

Место в рейтинге Игры Неигровыеприложения 1 Facebook Facebook 2 Google Google 3 Unity Ads Apple Search Ads 4 Apple Search Ads Twitter 5 Applovin AdColony 6 Chartboost S2s Vungle 7 Vungle AppLovin 8 AdColony MUNDOmedia 9 Liftoff YouAppi 10 Twitter Cheetah Mobile

И это только начало. Интересно, кто занял 11-е место, а кто даже не попал в рейтинг? Тогда читайте полный отчет за 1-е полугодие 2017 года или нажмите ниже, чтобы просмотреть полный список рейтингов и ключевых инсайтов.

Загрузить полный отчет можно здесь (PDF, на английском языке).

