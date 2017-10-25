AppsFlyer назвала лучшие рекламные платформы для продвижения мобильных приложений
Мы составили рейтинг лучших рекламных платформ для продвижения мобильных приложений по итогам первого полугодия 2017 года.
Снова настало то самое время года! И нет, речь пока не о новогодних праздниках — пришло время публикации очередного Рейтинга эффективности (Performance Index)! Однако для мобильных маркетологов это событие не менее интересно, чем Новый год. А может, и более. В отличие от новогодних подарков (которые нередко приносят разочарование), Performance Index — это всегда желанный и необходимый материал.
Мы опубликовали первый Performance Index в мае 2015 года и тогда даже не могли представить, насколько масштабным он станет в будущем и какое невероятное влияние окажет на всю индустрию. С каждой новой редакцией мы улучшаем отчеты и увеличиваем их объем, чтобы у вас были самые актуальные и полезные данные и вы могли принимать оптимальные решения для развития своего бизнеса. Спустя долгие месяцы кропотливой работы мы рады представить Performance Index от AppsFlyer за 1-е полугодие 2017 года (версия V).
Мы знаем, что от наших отчетов зависят важные решения, которые вы принимаете при распределении бюджета, и понимаем степень возложенной на нас ответственности. При создании этого отчета мы проанализировали шесть миллиардов установок, последующие 80 млрд сеансов в 5500 приложениях (и минимум 2 тыс. неорганических установок). Всего было изучено 250 медиаисточников (и минимум 20 тыс. атрибутированных установок).
Благодаря масштабам данных о затратах в наш первый отчет, опубликованный в 2015 году, мы смогли добавить индексы ROI для iOS и Android, составив топ медиаисточников на базе самого главного показателя — итоговой прибыли.
На этот раз мы также включили два новых показателя качества: среднее количество сеансов на пользователя и региональная доля фрода на сеть. В предыдущем отчете (2-е полугодие 2016 г.) мы учитывали основные сигналы, сообщающие о фроде. За прошедшее время мобильное мошенничество и технологии противодействия ему значительно продвинулись вперед, а мы собрали серьезный объем данных и получили множество глубоких инсайтов. В результате теперь мы можем учитывать различные сложные сигналы, сообщающие о фроде. Нетрудно догадаться, что мошеннические действия оказали серьезное влияние на результаты.
В отчет включено полное и подробное описание методики его составления.
Основные инсайты
Что еще нового? Во-первых, Apple Search Ads уже выбились в «высшую лигу», хотя реклама в их магазине была запущена менее года назад. То, что пользователь хочет найти нужную информацию и уже находится в App Store — это мощное сочетание, что отчетливо видно по достойному месту Apple в рейтинге.
Apple Search Ads занимает 1-е место в рейтинге ROI для iOS, имея на 30% больший средний доход с пользователя и на 40% меньшую цену, чем другие сети в этом рейтинге.
Apple показывает отличные результаты по неигровым приложениям, занимая 8-е место в общем индексе по объемам и 3-е место в рейтинге по Северной Америке. В результате Apple Search Ads занимают 3-е и 4-е место в универсальном общем рейтинге игровых и неигровых приложений соответственно.
Для Facebook и Google не впервой занимать верхние две позиции рейтингов, и все же эти два гиганта доминируют в сфере мобильной рекламы как никогда раньше. Согласно нашему новому рейтингу ROI, Facebook и Google занимают 1-ю и 2-ю позиции на Android и 2-ю и 3-ю позиции на iOS соответственно.
Хотя два титана индустрии прочно обосновались в топе всех рейтингов, в категории неигровых приложений их господство ощущается сильнее всего. Доля установок неигровых приложений у Facebook и Google на 70% выше, чем в сфере игровых приложений. Что касается операционных систем, доля на Android у них почти на 50% выше, чем на iOS. Наконец, изучение данных по регионам показывает, что максимальная доля установок из Google и Facebook приходится на Латинскую Америку, за ней следуют Азия, Западная Европа и, наконец, Северная Америка.
Российские разработчики показывают достойный результат
Что касается региона Восточная Европа, к которому относится наша страна, российские компании показывают достойный результат. «В рейтинге неигровых приложений превалируют российские медиаисточники, их шесть. А в рейтинге игр из отечественных компаний мы видим только myTarget[1], — отмечает менеджер по работе с партнерами компании AppsFlyer Катерина Жиленкова. — При этом myTarget присутствует во всех категориях. Приятно видеть, что отечественные партнеры ничем не уступают зарубежным в категории неигровых приложений», — заключает эксперт.
Пара рейтингов «на затравку»
Это всего лишь один из множества важных инсайтов, которые ждут вас в отчете, помимо общих рейтингов, рейтингов объема и ROI. Хотите узнать, какие места заняли ваши любимые сети? Вот вам «для затравки» топ-10 универсальных общих рейтингов по игровым и неигровым категориям:
|
Место
в рейтинге
|
Игры
|
Неигровыеприложения
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
Unity Ads
|
Apple Search Ads
|
4
|
Apple Search Ads
|
|
5
|
Applovin
|
AdColony
|
6
|
Chartboost S2s
|
Vungle
|
7
|
Vungle
|
AppLovin
|
8
|
AdColony
|
MUNDOmedia
|
9
|
Liftoff
|
YouAppi
|
10
|
|
Cheetah Mobile
И это только начало. Интересно, кто занял 11-е место, а кто даже не попал в рейтинг? Тогда читайте полный отчет за 1-е полугодие 2017 года или нажмите ниже, чтобы просмотреть полный список рейтингов и ключевых инсайтов.
Загрузить полный отчет можно здесь (PDF, на английском языке).
[1] myTarget — рекламная платформа компании Mail.Ru, которая объединяет все крупнейшие в России и СНГ социальные сети. — Прим. ред.
26.10.2017
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