Анализ рынков

Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году

Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году

GfK исследовала ключевые тренды интернет-поведения и покупательского поведения россиян и выяснила, что они значат для ритейл-бизнеса.

Россияне тратят почти 10-ю часть своего времени, проведенного в Интернет, на сайты/приложения, посвященные шоппингу, и все чаще делают покупки через мобильный телефон и приложения. Маркетплейсы растут в рейтингах основных онлайн-брендов и становятся основной точкой входа для все большего количества онлайн-пользователей при поиске товаров в интернет - также, за счет мобильных приложений. Эти тренды указывают на то, что новый виток конкурентной борьбы за покупателя будет происходить на мобильных.

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По данным отчета GfK Crossmedia Landscape 2017, россияне проводят в соцсетях почти треть всего своего онлайн-времени, это лидирующая активность. Десятую часть от всего объема времени в Интернете они проводят на сайтах/приложениях, посвященных покупкам (См. Рис 1). Это более пяти часов в месяц, и доля этого вида активности в общем времени онлайн остается стабильной.

Лидерами по охвату российской онлайн-аудитории, согласно отчету GfK, по-прежнему остаются поисковики и соцсети (см. Рис. 2). Но при этом в России, также как и в мире, растет значимость маркетплейсов. Они становятся все более важной точкой входа в онлайн при поиске товаров. В списке Топ-25  основных онлайн брендов  (в целом десктоп и мобильный) в России их уже пять: Avito, AliExpress, Yandex.Market, Yula, Ozon.

Еще один тренд – заметный прирост аудитории электронной торговли в России. В целом в 2017 году аудитория e-commerce значительно выросла: с 25% в 2016 году до 30% в 2017 году - по данным Всероссийского омнибуса GfK. По оценке GfK, сегодня более 24 млн. россиян в возрасте 16-55 лет делают покупки в интернете.

Второй тренд, связанный с рынком e-commerce в России – рост доли заказов с мобильных устройств. Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для совершения онлайн-покупок, но их доля в общем объеме онлайн-заказов постепенно снижается.

По данным совместного исследования GfK и Яндекс.Маркет, к сентябрю 2017 на мобильные устройства приходится 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли. При этом почти 80% покупок с мобильных устройств в иностранных онлайн-магазинах были сделаны через мобильное приложение. В российских онлайн-магазинах аналогичный показатель составляет пока только 27%.

«С учетом тенденций и скорости изменений в кросс-медийном поведении потребителей в России, мы считаем, что мобильный ритейл выведет конкуренцию в ритейле на новый уровень. Мобильный телефон все чаще будет становиться точкой входа в Интернет, а мобильные приложения - местом покупки», - говорит Елена Первушина, руководитель кросс-медийной панели GfK Rus.

На что люди тратят время в интернете.
Источник данных: GfK Crossmedia Panel, пассивный замер с использованием трекера, выборка = 6000 человек, Август 2017 

Основные онлайн бренды и приложения.
Источник данных: GfK Crossmedia Panel, пассивный замер с использованием трекера, выборка = 6000 человек, Август 2017

26.10.2017

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