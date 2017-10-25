Сексуальные губы от Armbrand

Для Первого Международного чемпионата по сексуальности губ, проводимого в Беларуси, компания ARMBRAND создала интригующий ключевой визуал.

Брендинговое агентство ARMBRAND, хоть и известно в первую очередь своим дизайном для ряда ведущих алкогольных производителей, оказывается работает не только с алкоголем, что подтверждает его многолетнее сотрудничество с французско-белорусской компанией DILIS Cosmetic. Их совместный проект INTIMISSION получил интересное продолжение:

Для Первого Международного чемпионата по сексуальности губ (intimissioncup.com), ARMBRAND разработали рекламный образ: логотип, эмблему и ключевой визуал – заметный, провокационный.

Эмблема имеет форму кубка, или же факела, горящего огоньком ярких женских губ (отсюда – уже практически закрепившееся в народе название «Кубок Губок») . Своими округлыми очертаниями кубок напоминает флакон INTIMISSION и все те изгибы женского тела, которые он повторяет.

Девушка в эротичной кружевной полумаске, ассоциирующейся с интимными деталями женского туалета, таинственно прикладывает тонкий пальчик к призывно полуоткрытым губам – то ли показывая цифру 1, то ли желая поделиться секретом, приглашая продемонстрировать красоту и сексуальность своих губ и выиграть 3000 евро на шоппинг в Милане.

Такая визуальная подача не могла остаться незамеченной, и проходящий конкурс уже получил известность в СМИ и продолжает привлекать участниц со всего мира.