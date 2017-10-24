Сервис Promokodabra.ru провёл масштабное исследование потребительского поведения россиян

Специалисты проекта Promokodabra.ru провели масштабное исследование потребительского поведения россиян при покупках в онлайн-магазинах. Объектом для анализа стали 1.2 млн пользователей сервиса и их потребительская активность за первую половину 2017 года.

Согласно результатам исследования, в первой половине 2017 года интернет-покупатели чаще всего приобретали товары категории «Техника и электроника» (55.17%). От лидера пользовательских симпатий существенно отстаёт вторая по популярности категория «Одежда и обувь» (21.28%), а также «Спортивные товары» (10.77%). Интересно, что технику и электронику российские интернет-пользователи чаще всего предпочитают заказывать в сети «Юлмарт» (32.15%), а вот лидером в вещевом сегменте неожиданно стал интернет-магазин Wildberries RU (41.37%), опередивший сильных конкурентов Lamoda RU (20.34%) и bonprix (19.46%). При этом за календарный год доля покупателей, выбирающих одежду и обувь в интернете сократилась почти вдвое – с 41.83% до 21.28%.

Наибольшую прибыль в 2017 году продавцам принесла категория «Смартфоны и телефоны»: здесь средний размер потребительской корзины составил 12817 рублей. Росту на 152% за календарный год, несомненно, способствовало появление в продаже новых флагманских моделей смартфонов от Apple и Samsung. Интересно, что 14.4% всех потребителей предпочитают приобретать смартфоны в магазинах «Связной». Примерно по 7.5% отдают предпочтение фирменных магазинов операторов связи МТС и «Билайн». А вот экономят на налогах и сертификации Ростеста, заказывая телефоны на AliExpress всего 6.84% любителей инновационных гаджетов.

Необъяснимым выглядит падение популярности заказов через интернет косметики и парфюмерии: если в 2016 году доля их популярности в структуре интернет-заказов россиян была весьма значительна (6.08%), то в 2017 опустилась до уровня (0.95%). Столь же скромными стали позиции eBay RU. Интернет-аукцион, некогда бывший самым популярным у россиян, в 2017 году сумел обеспечить лишь 1.18% продаж самой популярной категории товаров «Техника и электроника».

«Снижение курса национальной валюты продолжает оставаться ключевым фактором отказа россиян от покупок в зарубежных интернет-магазинах. Исключение делается только для AliExpress, всегда предлагающего широчайший ассортимент товаров на любой вкус. Масштабному увеличению спроса на одну товарную категорию и падению интереса к другой не следует придавать особого значения. Такие колебания спроса обусловлены как появлением на рынке долгожданных новинок, так и привлекательными дисконтными акциями продавцов, стимулирующими рост потребительской активности», – резюмирует директор по развитию проекта Promokodabra.ru Гульназ Шарипова.