Анализ рынков

Сервис Promokodabra.ru провёл масштабное исследование потребительского поведения россиян

Сервис Promokodabra.ru провёл масштабное исследование потребительского поведения россиян

Специалисты проекта Promokodabra.ru провели масштабное исследование потребительского поведения россиян при покупках в онлайн-магазинах. Объектом для анализа стали 1.2 млн пользователей сервиса и их потребительская активность за первую половину 2017 года.

Согласно результатам исследования, в первой половине 2017 года интернет-покупатели чаще всего приобретали товары категории «Техника и электроника» (55.17%). От лидера пользовательских симпатий существенно отстаёт вторая по популярности категория «Одежда и обувь» (21.28%), а также «Спортивные товары» (10.77%). Интересно, что технику и электронику российские интернет-пользователи чаще всего предпочитают заказывать в сети «Юлмарт» (32.15%), а вот лидером в вещевом сегменте неожиданно стал интернет-магазин Wildberries RU (41.37%), опередивший сильных конкурентов Lamoda RU (20.34%) и bonprix (19.46%). При этом за календарный год доля покупателей, выбирающих одежду и обувь в интернете сократилась почти вдвое – с 41.83% до 21.28%.

Наибольшую прибыль в 2017 году продавцам принесла категория «Смартфоны и телефоны»: здесь средний размер потребительской корзины составил 12817 рублей. Росту на 152% за календарный год, несомненно, способствовало появление в продаже новых флагманских моделей смартфонов от Apple и Samsung. Интересно, что 14.4% всех потребителей предпочитают приобретать смартфоны в магазинах «Связной». Примерно по 7.5% отдают предпочтение фирменных магазинов операторов связи МТС и «Билайн». А вот экономят на налогах и сертификации Ростеста, заказывая телефоны на AliExpress всего 6.84% любителей инновационных гаджетов.

Необъяснимым выглядит падение популярности заказов через интернет косметики и парфюмерии: если в 2016 году доля их популярности в структуре интернет-заказов россиян была весьма значительна (6.08%), то в 2017 опустилась до уровня (0.95%). Столь же скромными стали позиции eBay RU. Интернет-аукцион, некогда бывший самым популярным у россиян, в 2017 году сумел обеспечить лишь 1.18% продаж самой популярной категории товаров «Техника и электроника».

«Снижение курса национальной валюты продолжает оставаться ключевым фактором отказа россиян от покупок в зарубежных интернет-магазинах. Исключение делается только для AliExpress, всегда предлагающего широчайший ассортимент товаров на любой вкус. Масштабному увеличению спроса на одну товарную категорию и падению интереса к другой не следует придавать особого значения. Такие колебания спроса обусловлены как появлением на рынке долгожданных новинок, так и привлекательными дисконтными акциями продавцов, стимулирующими рост потребительской активности», – резюмирует директор по развитию проекта Promokodabra.ru Гульназ Шарипова.

25.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Измерения

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг!
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.
Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

25.10.2017 - 16:45
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация