Метаморфозы курения

Количество курильщиков среди россиян продолжает снижаться. Так, в 2013 году называли себя потребителями табачной продукции 40% населения, в 2015 доля снизилась до 32%, а в сентябре 2017 года о пристрастии к курению заявили 26% россиян.

То есть за 5 лет доля курильщиков сократилась на треть, а вот цена пачки сигарет выросла почти вдвое. Снижение доли курильщиков замедляется за счет перехода на другие виды табачной продукции – кальяны, сигары, электронные сигареты. Поседение, кстати, набирают популярность. Если в прошлом году о потреблении электронных сигарет заявляли 4% курильщиков, то в этом году эта доля выросла вдвое – до 8%. Причем ядро аудитории составляют россияне 18-24 лет. И вполне вероятно, доля потребителей электронных сигарет и кальяна будет и дальше расти за счет молодежи. Одновременно рост разнообразия видов табачных продуктов поможет сохранить долю категории в целом.

Исследовательский холдинг Ромир продолжает изучать поведение курильщиков в России. Серия опросов на эту тема была запущена в 2013 году, когда началось поэтапное введение в действие закона о запрете курения в общественных местах. Последние три года этот закон действует в полном объеме. Интересной представляется динамика потребления табака в таких ограниченных условиях, а также появление и развитие альтернативы в виде электронного курения.

В рамках сентябрьского всероссийского опроса* Ромир задал своим респондентам ряд вопросов на тему курения. Выяснилось, что количество курильщиков продолжает снижаться. Так, в 2013 году называли себя потребителями табачной продукции 40% населения, в 2014 – 38%, в 2015 доля снизилась до 32%, а 2016 году была получена доля курильщиков в размере 28%. В сентябре 2017 года о пристрастии к курению заявили 26% россиян.

Портрет курильщика в текущем году выглядит следующим образом. Несколько снизилась по сравнению с прошлым годом доля курящих мужчин – с 47% до 42%. Среди женщин доля курильщиков осталась стабильной – на уровне 13%. Основная масса курильщиков (97%) предпочитает обычные сигареты с фильтром. В 95% случаев курящие россияне потребляют табак каждый день.

Среднее количество выкуриваемых сигарет в день составляет 17 штук. Среди мужчин этот показатель немного выше и составляет 18 штук, а среди женщин – 15. Наиболее интенсивно курящими являются россияне 35-59 лет, которые заявляют о потреблении в среднем 19-20 сигарет в день. В молодежной среде 18-24 лет среднее количество выкуриваемых сигарет составляет 13 штук.

Диаграмма 1. Доля курильщиков и средняя цена пачки сигарет.

Любопытно проследить динамику корреляции доли курильщиков и цен на сигареты. За пять лет средняя цена пачки выросла почти в 2 раза – с 57 рублей в 2013 году до 108 рублей в нынешнем. Доля курильщиков за это время также сократилась, но на треть с 40% до 26%.

С одной стороны, это положительный результат для законодателей, ратующих через запретительные законы за борьбу с курением. Но с другой стороны, исследования показывают, что снижение доли курильщиков замедляется за счет перехода на другие виды табачной продукции. Результаты опроса текущего года показали, что помимо обычных сигарет популярностью также пользуются сигареты без фильтра, электронные сигареты, кальян – по 8%, сигары – 6% (см. Диаграмму 2).

Диаграмма 2. Потребляемые виды табачной продукции.

Напомним, что еще год назад в рамках аналогичного опроса в курении электронных сигарет признавались 4% курильщиков. То есть за год произошел двойной рост аудитории. Причем четверть из них (2% от общего числа курильщиков) используют электронные сигареты каждый день.

Отметим, что в молодежной (18-24 года) аудитории электронные сигареты курит каждый четвертый. Аналогичный показатель был зафиксирован и по курению кальянов. Но если курение последних связано, скорее всего, с вопросом легальности – разрешено курить в помещениях (барах и ресторанах), то в распространении электронного курения просматривается тренд новой культуры курения – меньший вред для здоровья и окружающих. И, вполне вероятно, эта тенденция будет развиваться.

Таким образом, доля потребителей электронных сигарет и кальяна, скорее всего, будет и дальше расти за счет курильщиков 18-24 лет. Одновременно рост разнообразия видов табачных продуктов поможет сохранить долю категории в целом.

* В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.