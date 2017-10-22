Новости компаний

Meet-Up на "Плешке"

Meet-Up на &quot;Плешке&quot;

Pro-Vision Communications познакомило студентов с трендами в области PR и внутрикорпоративных коммуникаций.

Топ-менеджеры агентства Pro-Vision провели meet-up со студентами факультета маркетинга Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В ходе встречи эксперты рассказали о трендах в области внутрикорпоративных коммуникаций и особенностях взаимодействия сотрудников внутри коллектива на примере реализованных агентством кампаний, многие из которых были удостоены престижных международных наград.

Данное мероприятие – часть долгосрочной программы Pro-Vision по сотрудничеству с крупнейшими вузами России. Оно направленно на повышение вовлеченности в профессию студентов, проходящих обучение по специальностям реклама, маркетинг, связи с общественностью. Топ-менеджеры агентства регулярно делятся опытом с  начинающими специалистами, демонстрируя кейсы из практик современных PR-компаний, а также рассказывая об актуальных и эффективных технологиях отрасли, что способствует их всесторонней подготовке к первым профессиональным шагам.

«Любое, даже самое качественное образование, дает лишь знание основ и принципов той или иной профессии. Среднестатистический выпускник университета маркетинга в курсе, что такое KPI и follow-up, но не знаком с внутренней “кухней” нашей отрасли; он умеет (или думает, что умеет) коммуницировать с журналистами, но не знает, как наладить грамотное взаимодействие со своими коллегами. Мы стараемся передавать эти знания и навыки новому поколению специалистов, ведь образование становится полноценным только тогда, когда теория совмещается с кейсами из практики», – отметил президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

23.10.2017

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