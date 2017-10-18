Россияне живут будущим

По данным Всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений в России по итогам 3-го квартала 2017 года прибавил еще три пункта по сравнению со 2-м кварталом 2017 года, и составил 107 пунктов (см. Рис.1).

«Рост потребительских настроений в России подпитывают скорее большие надежды потребителей на будущее, нежели удовлетворенность текущим личным финансовым положением или состоянием национальной экономики», - комментирует результаты исследования Александр Демидов, генеральный директор (CEO) GfK Rus (см. Рис.2).

По данным Всероссийского омнибусного исследования GfK, покупательная способность продолжает снижаться (См. Рис.3). В сентябре 2017 года только 46% опрошенных россиян говорили, что их устраивает их материальное положение. Четверть россиян совершенно не довольны этим аспектом и еще 28% испытывают неполную удовлетворенность своими финансами.

Несмотря на не самые радужные оценки своих финансов, движимые оптимизмом, покупатели, наконец, готовы вернуться в магазины. И не только в крупных городах. Исследования GfK показывают, что спрос сегодня восстанавливается быстрее в регионах России. Так, рынок бытовой техники и электроники сегодня демонстрирует рост именно за пределами столиц и крупных городов.

Такой видится ситуация в целом по России. Но если посмотреть на показатели Индекса потребительских настроений на уровне отдельных регионов, то видно, что состояние потребителя сильно варьируется от региона к региону.

По итогам 3 квартала 2017 года самыми позитивными регионами оказались Поволжье и Урал, где Индекс составил 113 и 114 пунктов соответственно. Кроме этого, Поволжье вошло в число регионов, где произошел самый значительный прирост Индекса потребительских настроений по сравнению со 2-м кварталом 2017 года. Рост Индекса отмечен в Центральном регионе, на Дальнем Востоке.

Еще одна хорошая новость - Северо-Западный регион вышел из депрессии. Здесь Индекс долго оставался в негативе, но в 3-м кв. 2017 года потребительские настроения впервые вышли в позитивную зону (рост Индекса с 96 до 102 пунктов).

Регионы, где наметилось некоторое похолодание потребительского климата - Сибирь и Северный Кавказ. Здесь Индекс потребительских настроений просел до 98 и 99 пунктов соответственно, скатившись в зону негативных ожиданий. В Москве и в Южном регионе также отмечается откат показателей Индекса, но пока в этих регионах потребительские настроения по-прежнему в позитиве.