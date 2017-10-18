Телеканал CTC Love сменил стиль и стал еще нежнее

Телеканал CTC Love (входит в медиа холдинг «СТС Медиа») сменил логотип, цветовое оформление и позиционирование. Ранее CTC Love был телеканалом о любви, дружбе и отношениях, с новым фирменным стилем он станет более глянцевым.

Кира Ласкари, Директор СТС Love: «Нам был нужен полноценный визуальный концепт, история для CTCLove, которая надолго могла бы остаться с брендом, и обладала бы безмерным потенциалом для расширения в любом направлении. Не просто «давайте примодним, закруглим и перекрасим». CTCLove превратился в «глянцевый теле журнал для влюбленных крошек», рассказывающий не только о чувствах, но и погружающий в красивый мир моды.

Сначала мы придумали бренд-персонажа – Любу. Зайца, который одновременно и заяц, и бабочка, и купидон, и, как можно видеть в наших новых айдишках, немножко еще и Лиза Арзамасова.

А потом мы с коллегами из Utter разработали для Любы мир. Графический лес в четырех временах года, который множеством очень характерных и стилистически консистентных элементов разложился на наши гайдлайны и эфирные события.

Новый стиль – про моду, про принты на текстиле, про узнаваемый ритм актуальных мобильных игр и мессенджеров. То есть ровно про все то, что хорошо знакомо девочкам CTCLove.

Наш логотип стал лаконичнее, крупнее и более минималистичным. Он не будет теряться в общем оформлении канала, а станет самостоятельным и заявит о себе своим крупным шрифтом и массивностью.

Стиль получился понятным, но очень собственным. Он удобен в работе и годен для любых затей. Мы с легкостью можем представить, как будет выглядеть мерч, сувенирка, татушка. Мы мечтаем делать рисованные истории и игрушки для наших младших зрителей. Коллекции аксессуаров для старших. И, что бы мы ни затеяли, концепт не потеряет узнаваемости и однозначного соответствия телеканалу CTCLove».

Новый CTC Love стал самостоятельнее: помимо неизменных сериалов «Папины дочки», «Не родись красивой» и др., телеканал сделал сильный акцент на производстве собственного контента и на закупках иностранных шоу и сериалов. В новом сезоне зрителей CTC Love ждет: