Телеканал CTC Love сменил стиль и стал еще нежнее
Телеканал CTC Love (входит в медиа холдинг «СТС Медиа») сменил логотип, цветовое оформление и позиционирование. Ранее CTC Love был телеканалом о любви, дружбе и отношениях, с новым фирменным стилем он станет более глянцевым.
Кира Ласкари, Директор СТС Love: «Нам был нужен полноценный визуальный концепт, история для CTCLove, которая надолго могла бы остаться с брендом, и обладала бы безмерным потенциалом для расширения в любом направлении. Не просто «давайте примодним, закруглим и перекрасим». CTCLove превратился в «глянцевый теле журнал для влюбленных крошек», рассказывающий не только о чувствах, но и погружающий в красивый мир моды.
Сначала мы придумали бренд-персонажа – Любу. Зайца, который одновременно и заяц, и бабочка, и купидон, и, как можно видеть в наших новых айдишках, немножко еще и Лиза Арзамасова.
А потом мы с коллегами из Utter разработали для Любы мир. Графический лес в четырех временах года, который множеством очень характерных и стилистически консистентных элементов разложился на наши гайдлайны и эфирные события.
Новый стиль – про моду, про принты на текстиле, про узнаваемый ритм актуальных мобильных игр и мессенджеров. То есть ровно про все то, что хорошо знакомо девочкам CTCLove.
Наш логотип стал лаконичнее, крупнее и более минималистичным. Он не будет теряться в общем оформлении канала, а станет самостоятельным и заявит о себе своим крупным шрифтом и массивностью.
Стиль получился понятным, но очень собственным. Он удобен в работе и годен для любых затей. Мы с легкостью можем представить, как будет выглядеть мерч, сувенирка, татушка. Мы мечтаем делать рисованные истории и игрушки для наших младших зрителей. Коллекции аксессуаров для старших. И, что бы мы ни затеяли, концепт не потеряет узнаваемости и однозначного соответствия телеканалу CTCLove».
Новый CTC Love стал самостоятельнее: помимо неизменных сериалов «Папины дочки», «Не родись красивой» и др., телеканал сделал сильный акцент на производстве собственного контента и на закупках иностранных шоу и сериалов. В новом сезоне зрителей CTC Love ждет:
- шоу «Короли дня» с ведущей Анной Цукановой-Котт. Это собственное шоу CTC Love, в котором участники рассказывают, как прожить любой, даже самый трудный день, и выйти из него победителем;
- третий сезон шоу «Страшная любовь». Дейтинг-шоу, в котором участники ходят на свидания в масках страшных монстров. Идея программы - доказать, что главное - это не внешность а богатый внутренний мир. Маски чудовищ были созданы специально для шоу, и каждая из них прорабатывалась настолько досконально, что их внешний вид всегда оказывает нужный пугающий эффект. В новом сезоне создатели обещают других монстров, которые будут еще страшнее своих предшественников;
- второй сезон шоу «Сердца за любовь». Главные герои шоу - девушки и молодые люди, находящиеся по разные стороны баррикад: девушки выступают в роли покупателей, а молодые люди - в роли лотов на аукционе. Задача парней - показать себя во всей красе, что их выбрали, а задача девушек - правильно распределить свой капитал (сердца), чтобы отдать его за лучшего их лучших;
- сериал «Бесподобная» - это первый бразильский сериал, который показывает телеканал CTC Love. Он рассказывает историю простой девушки Элизы, приехавшей в Рио и по воле случая попавшей в модельный бизнес. Полагая, что на нее сразу же обрушится слава, посыпятся контракты, появятся новые друзья, главная героиня и не подозревает, какой ценой все это дается;
- шоу «Старфон». Дейтинг-шоу нового поколения: участники не ходят на свидания, а пытаются понравиться друг другу только по телефонному разговору. Главный герой - звезда, который ищет свою любовь. По аватаркам животных, специально отрисованным для шоу, он выбирает трех участниц и даже не представляет, как они выглядят. У него есть «Старфон» и 12 минут разговора, которые он должен потратить на участниц: на кого-то — больше, на кого-то — меньше. Также у героя есть только один исходящий звонок, и достанется он тому/той, кто произвел на него лучшее впечатление;
- сериал «Хайди». Это очень трогательный сериал о девушке по имени Хайди, доброй, жизнерадостной и искренней. Она живет в горах вместе со своим дедушкой и мастерит забавные шляпы. Но однажды Хайди вынуждена оставить привычную жизнь и переехать в город. С этого момента жизнь главной героини переворачивается с ног на голову;
- Лиза Арзамасова как лицо и голос телеканала станет появляться на экране все чаще. В рамках промо нового фирменного стиля телеканал CTC Love выпустил стильный видеоролик с актрисой, из которого видно, что канал переходит на абсолютно другой уровень: глянцевый, актуальный и ультрамодный.
19.10.2017
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