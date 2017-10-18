"Балтика 0": у каждого сотрудника есть #правонапиво

Ежедневная работа – это не только обязанности, но и права: на безопасное рабочее место, оплату труда, отпуск. «Балтика 0» напомнила об еще одном праве каждого сотрудника – праве на безалкогольное пиво, благодаря которому можно насладиться освежающим вкусом любимого напитка во время трудового дня, восстановить силы и продолжать рабочие дела в прекрасном расположении духа. Специалисты из самых разных отраслей приняли участие в летней рекламной кампании бренда.

Главной площадкой проекта стал раздел на сайте РБК. Здесь любой работник мог подписать петицию на право пить безалкогольное пиво в течение трудового дня, а руководитель – в несколько кликов заполнить заявку на доставку бесплатной упаковки «Балтики 0» в свой офис. По итогам проекта петицию подписали 15,5 тысяч человек из 108 городов России, а в офисы доставили 600 упаковок пива.

Виктория Павликова, бренд-менеджер «Балтика 0»: «Очевидный плюс безалкогольного пива в том, что его можно пить практически в любой ситуации: во время бизнес-ланча, после занятий спортом, при общении с коллегами и друзьями, на отдыхе. Проект #ПРАВОНАПИВО направлен на то, чтобы расширить границы личной свободы людей, делая их рабочую атмосферу комфортнее».

При подписании петиции за право на безалкогольное пиво, пользователи отвечали, почему они хотят реализовать это право: 24% респондентов заявили, что безалкогольное пиво отлично освежает, 23% просто ответили «почему бы и нет?», а 15% считает, что #правонапиво позволяет ни в чем себя не ограничивать.

Иван Бородин, основатель проекта Soul Rebel: «Я веду здоровый образ жизни, наши тренеры и многие клиенты – адепты ЗОЖ. Безалкогольное пиво позволяет насладиться любимым вкусом в любой ситуации и поддерживать наш образ жизни в должном тонусе!»

Сергей Шишкин, директор по рекламе интернет-проектов РБК: «Недавно наш отдел принял участие в спецпроекте с «Балтикой». Коллеги были приятно удивлены появлению ящика безалкогольного пива в офисе — и в течение рабочего дня с удовольствием выпили по баночке «Балтики 0».

Одновременно с этим, в течение восьми недель посетителей бизнес и торговых центров, парков и пляжей в 16 городах встречали члены команды «Балтика 0», которые рассказывали о ситуациях, к которым идеально подходит безалкогольное пиво, и дарили по баночке освежающей «нулевки». За время проекта они вручили 230 000 банок, помогая реализовать #правонапиво для каждого.