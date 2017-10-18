Бренд "Старый Мельник из Бочонка Безалкогольное" познакомил россиян с древними традициями пивоварения страны

«Мы понимали, что стандартные инструменты, такие как телевизионный ролик, например, могут дать нам отличный охват, но не позволят вовлечь потребителей в коммуникацию. Именно поэтому мы обратились к каналу ТНТ и к агентству Maxus (GroupM, WPP) с предложением разработать идеи не просто охватной коммуникации, но и коммуникации с высоким вовлечением целевой аудитории», – говорит маркетинг-менеджер марки «Старый Мельник из Бочонка Безалкогольное» Марина Дольникова.

Концепция нашла довольно оригинальное воплощение. Каждую неделю в эфире телеканала ТНТ резидент Comedy Club Александр Незлобин рассказывал о традициях, существовавших на Руси. Во время программы «Прогноз погоды на ТНТ» телезрители попадали на страницы необычной книги, где в 3D-формате воссоздавались старые обычаи, связанные с пивоварением в различных регионах страны – от Дальнего Востока до Южного федерального округа. Путем голосования на промо-сайте проекта зрители выбирали регион, о традициях которого можно было узнать в следующем выпуске программы.

Помимо участия в голосовании, на сайте можно было узнать о том, как пивоваренные традиции находят отражение в современности, а также пройти тест на знание традиций нашей страны. Кроме того, там были представлены все ролики, ранее вышедшие в эфир.