Рекламная группа "МЕТРОПОЛИЯ" создала дизайн батареек "Момент Energy"

Компания "Henkel Rus" - один из мировых лидеров на рынках бытовой химии, товаров для красоты и здоровья. В России компания производит такие бренды как Persil, Schwarzkopf и «Момент». Одним из перспективных направлений деятельности в России компания определила рынок алкалиновых батарей, и в 2017 году представила свой новый продукт – батарейки под хорошо известным брендом "Момент", с расширительным деcкриптором "Energy".

За разработкой дизайна упаковки нового товара компания обратилась в агентство "МЕТРОПОЛИЯ".

Основной задачей агентства было сохранение узнаваемости бренда, с одновременным графическим обособлением новой товарной категории. "Метрополия" представила на суд заказчика несколько концептов дизайна. В результате был выбран концепт-дизайн, наглядно демонстрирующий сферы применения товара, и визуально адресующий зрителя к дому, семье и хозяйству. Этим обусловлена и форма блистера в виде дома.

Следующим этапом работы "МЕТРОПОЛИИ" была разработка макетов полного ассортимента батареек "Момент Energy", включая макеты батареек, блистеров и шоубоксов.

Полученным результатом заказчик остался доволен и в начале 2017 года выпустил продукт на рынок.

В рамках программы продвижения агентство «МЕТРОПОЛИЯ» выиграла тендер на создание кивижуала. В результате этой работы у марки появилось «тотемное животное» - собачка породы Джек-рассел-терьер, известная своей неугомонностью и энергичностью. Она стала главным героем всех коммуникаций бренда в противовес «кроликам» в рекламе конкурентов.