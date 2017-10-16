Comedy Radio исполнилось пять лет

Радиостанция Comedy Radio отметила свой юбилей – пять лет в радиоэфире. Впервые радиостанция зазвучала в Москве в 2012 году. За это время аудитория станции достигла 6,8 млн россиян.

В столичном FM-вещании радиостанция входит в топ-5 радиоформатов по объему аудитории до 35 лет. Ежемесячно Comedy Radio слушают 2,2 млн москвичей. В столице аудитория станции за последние пять лет утроилась.

С 2014 года станция развивает региональное вещание и сегодня вещает в 341 городе и населенном пункте, в том числе в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Перми. С момента старта регионального вещания ежедневная аудитория станции выросла на 44%.

Аудитория Comedy Radio– это молодые люди до 35 лет, 60% которых составляют мужчины. 63% слушают радиостанцию в машине.

Генеральный продюсер Гавриил Гордеев и программный директор Comedy Radio Александр Гриценко в формате блиц-интервью подвели итоги пятилетнего вещания и рассказали о планах на будущее.

За пять лет как изменилась радиостанция?

Гавриил Гордеев: За пять лет радиостанция стала только круче– больше слушателей, больше креатива, интерактива, юмора. Радиостанция меняется благодаря обратной связи от слушателей. Мы понимаем, на что они реагируют, в какие игры хотят играть, на какие вопросы активно отвечают. Comedy Radio как растущий живой организм, эдакий пятилетний ребенок-хулиган. В следующем году в школу его отдадим.

В чем была уникальность радиоформата ComedyRadio?

Александр Гриценко: Сначала мы решили собрать воедино и запустить на новой радиостанции весь накопленный годами контент Comedy Club – знаменитые скетчи, песни и монологи. Из последнего – «Открытый микрофон» с ТНТ очень хорошо вписался в наш формат. Контент оперативно обновляется– в понедельник с утра на радио звучит то, что было в телеэфире в прошлую пятницу вечером. Остальное время вещают наши собственные шоу, которые ведут действующие сценаристы известных комедийных сериалов, комедийные актеры и резиденты Comedy Club. Они все больше связаны с комедией, чем с радио.

Как бы вы сейчас описали жанр радиостанции?

Гавриил Гордеев: Первое комедийное ток-радио. Comedy Radio – это набор эмоций, которые переживаешь в прямом эфире. Мы можем насмешить слушателя, удивить его, заставить сопереживать ведущим и тем, кто звонит в студию. Все шоу выходят только в прямом эфире, и поэтому никто не знает, что произойдет в следующую секунду. Искреннее, живое общение. И самая модная музыка, которая придает еще больше драйва. Как в Comedy Club – прозвучала шутка, а после крутая музыка, которая только усиливает впечатления от нее. Позитив на позитиве! Бывает, устаешь от этого переизбытка эмоций, но через какое-то время все равно хочется проверить, что там сейчас происходит. К эфиру Comedy Radio хочется возвращаться.

Как будет дальше развиваться радиостанция: цифровые форматы, региональное вещание?

Гавриил Гордеев: Мы стараемся везде быть – и в digital, и на сайте, и в приложении, и в машине. В планах у меня, чтобы Comedy Radio можно было слушать в телевизоре, в утюге, в холодильнике, на чайник приложение готовим. Стараемся полностью соответствовать современному тренду «интернета вещей».

Александр Гриценко: Теперь немного реальности. В следующем году мы планируем зайти в Хабаровск, Владивосток и ближайшие страны: Молдову, Казахстан, Белоруссию. Хотим, чтобы в каждом регионе на Comedy Radio выходило свое местное шоу. Начнем, скорее всего, с Петербурга, а потом и остальные города подтянем.