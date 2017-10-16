Digital Audio объявляет о назначении коммерческого директора

09 октября 2017 г. к команде Digital Audio присоединилась Юлия Дяченко. Она заняла должность коммерческого директора компании и будет заниматься формированием рынка аудиорекламы и стимулированием спроса, а также развитием продуктов с учетом появляющихся на рынке новых инновационных технологий и трендов.

Юлия имеет почти 20-летний опыт работы в индустрии рекламы.

Юлия Дяченко порядка 20 лет занимается коммерческой деятельностью в рекламной индустрии. Работала в «СТС Медиа», «Национальной Медиа Группе» Video International. С 2011 по 2016 годы занимала должность коммерческого директора онлайн-кинотеатра ivi.ru. Окончила НГТУ и МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Аудиореклама является уникальным рекламным продуктом, актуальность которого с каждым годом растет. Современные технологии позволяют потребителям постоянно находиться в онлайн-доступе, при этом решая свои личные и рабочие вопросы буквально на бегу посредством смартфонов. Инновационные разработки в сфере интернета вещей, развитие голосовых ассистентов и ботов – все это создает среду для доступа к вниманию потребителя в аудиоформате, часто без зрительного контакта с экранами устройств.

Таким образом, для интернет-индустрии данный формат позволит сохранить охват по всем активным аудиториям, а также даст дополнительные возможности. Кроме того, формат онлайн-аудиорекламы позволит более эффективно решать маркетинговые задачи тех рекламодателей, которые ранее активно использовали радио, благодаря расширенным возможностям таргетинга и интерактивности.

Тем ценнее роль Digital Audio и Mail.Ru Group, чей ресурс позволяет проводить работу по формированию рынка аудиорекламы на базе беспрецедентного охвата порядка 70% пользователей рунета и более 40% всего населения страны», – комментирует Юлия Дяченко, коммерческий директор Digital Audio.

Агентство Digital Audio осуществляет эксклюзивную продажу аудиорекламы в веб-версиях и приложениях социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и в музыкальном приложении BOOM. Проект реализован совместно с партнером Mail.Ru Group – компанией United Media Agency (UMA). По данным Mail.Ru Group, потенциальный охват аудиорекламы в социальных сетях на десктопе и в мобильных приложениях в России достигает 62 млн уникальных слушателей в месяц.