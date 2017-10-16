На такси или общественным транспортом? Как сэкономить время и деньги на поездках из аэропорта

До некоторых европейских городов можно добраться из аэропорта за считанные минуты, на поездку до других придется потратить целый час. Туристический поисковик KAYAK.ru провел исследование и получил данные, благодаря которым путешественникам будет удобнее планировать поездки.

Самое дорогое такси — в Милане: за поездку в центр города придется отдать 95 евро, что примерно в 7 раз дороже общественного транспорта

Меньше всего времени займет поездка в центр Ларнаки — всего 15 минут на общественном транспорте из аэропорта

Запаситесь терпением: чтобы добраться в центр Милана или Минска, рассчитывайте минимум на 60 минут при выборе общественного транспорта

В Россию пришла осень, и согласно прогнозам синоптиков, не за горами и снег. Чтобы немного развеяться и поднять себе настроение, многие российские путешественники уже планируют поездки на выходные. Часто при выборе направления на уикенд также играет роль, сколько времени придется потратить, чтобы добраться из аэропорта в центр города, ведь когда у вас на отдых всего 2-3 дня, тратить лишнее время в такси или автобусе совсем не хочется.

Чтобы помочь путешественникам потратить время отдыха с максимальной пользой, туристический поисковик KAYAK.ru собрал данные о самых популярных среди российских путешественников европейских городах, включая среднюю стоимость поездки из аэропорта и время, которое придется иметь в виду при планировании маршрута.

Не теряя времени

Если вы, планируя поездку, не хотите терять впустую ни минуты времени, лучшим вариантом для вас станет Ларнака. Аэропорт города удобно расположен всего в 4 км от центра, и путешественники практически сразу смогут приступить к осмотру достопримечательностей или прогулкам вдоль берега моря. Стоимость поездки на автобусе из аэропорта Ларнаки составляет всего 1,5 евро, что позволит сэкономить до 13 евро на такси.

Также отличными вариантами станут Вена и Амстердам, где аэропорты расположены вблизи города, а поездка на общественном транспорте займет 16 и 17 минут соответственно. Тем, кто предпочитает добираться с комфортом на такси, стоит обратить свое внимание на Бургас в Болгарии. Доехать до центра города города можно за 8 минут и 15 евро.

Выгодно

Чтобы сэкономить в поездке, путешественникам стоит начать с того, чтобы вместо такси воспользоваться общественным транспортом. Особенно этот совет пригодится тем, кто собрался в и без того дорогие Лондон, Милан и Париж. В этих городах можно сэкономить от 50 до 80 евро, если обойтись без такси. С другой стороны, рекордно низкие цены на такси, впрочем, как и на общественный транспорт, замечены в Кишиневе — 3 евро и 0,5 евро соответственно.

Самый доступный общественный транспорт, который доставит путешественников из аэропорта в центр города, — в Будапеште, Минске, Лиссабоне, Бургасе, Ларнаке и Риме. В этих городах билет на автобус или поезд не превышают 2 евро.

Больше расстояние — выше тариф

В исследовании эксперты также отметили города, отправляясь в которые стоит заложить больше времени и средств на поездки в аэропорт и из него. Например, в Риме, Париже и Афинах, которые известны своими пробками, поездка из аэропорта в город займет по меньшей мере 40 минут вне зависимости от выбранного вида транспорта. Путешественникам, собирающимся в Будапешт, Прагу и Милан, также стоит иметь в виду, что дорога из аэропорта займет достаточно большое количество времени по сравнению с другими европейскими городами: 40-45 минут на электричке и 30-40 минут на такси. К тому же поездка из аэропорта Милана обойдется дороже всего, так как расстояние до его центра составляет 55 км: 95 евро за такси и 13 евро за билет в общественном транспорте.

20 самых популярных среди пользователей европейских аэропортов Аэропорт Расстояние до центра Общественным транспортом (автобус, метро, электричка) На такси Время Цена в евро Цена в руб. Время Цена в евро Цена в руб. 1 Барселона 15 км 30 минут €2.15 147 ₽ 20 минут €35.00 2 394 ₽ 2 Прага 19 км 40 минут €2.22 152 ₽ 30 минут €24.00 1 641 ₽ 3 Рим 30 км 55 минут €1.50 103 ₽ 40 минут €50.00 3 420 ₽ 4 Париж 26 км 40 минут €10.00 684 ₽ 50 минут €60.00 4 103 ₽ 5 Милан 55 км 60 минут €13.00 889 ₽ 48 минут €95.00 6 497 ₽ 6 Ларнака 4 км 15 минут €1.50 103 ₽ 10 минут €15.00 1 026 ₽ 7 Бургас 10 км 25 минут €0.50 34 ₽ 8 минут €15.00 1 026 ₽ 8 Тиват 4 км 30 минут €5.00 342 ₽ 20 минут €20.00 1 368 ₽ 9 Мюнхен 38 км 42 минуты €11.20 766 ₽ 30 минут €60.00 4 103 ₽ 10 Амстердам 20 км 17 минут €4.20 287 ₽ 29 минут €33.00 2 257 ₽ 11 Лиссабон 7 км 30 минут €1.90 130 ₽ 15 минут €10.00 684 ₽ 12 Кишинёв 13 км 40 минут €0.15 10 ₽ 15 минут €3.00 205 ₽ 13 Мадрид 15 км 45 минут €5.00 342 ₽ 20 минут €30.00 2 052 ₽ 14 Берлин (Тегель) 12 км 20 минут €2.80 185 ₽ 20 минут €25.00 1 710 ₽ 14 Берлин (Шёнефельд) 22 км 40 минут €3.30 226 ₽ 30 минут €40.00 2 736 ₽ 15 Вена 20 км 16 минут €12.00 821 ₽ 20 минут €36.00 2 462 ₽ 16 Лондон 27 км 20 минут €7.00 479 ₽ 40 минут €70.00 4 787 ₽ 17 Ницца 8 км 20 минут €6.00 410 ₽ 20 минут €35.00 2 394 ₽ 18 Минск 42 км 60 минут €2.00 137 ₽ 40 минут €30.00 2 052 ₽ 19 Афины 34 км 40 минут €8.00 547 ₽ 60 минут €38.00 2 599 ₽ 20 Будапешт 22 км 45 минут €1.70 116 ₽ 30 минут €21.00 1 436 ₽

В России

Эксперты KAYAK.ru также узнали, сколько времени займут и во сколько обойдутся поездки из популярных российских аэропортов. Хорошая новость: в 9 из 12 городов поездка из аэропорта на общественном транспорте стоит дешевле 100 рублей. Благодаря развитию и популярности мобильных сервисов такси в России, взять машину из аэропорта будет значительно дешевле, чем в Европе: самая дорогая поездка обойдется в 1400 рублей или 20 евро в Самаре, самая дешевая в Казани — 600 рублей или около 7 евро. Кстати, в Самаре выгоднее всего пользоваться общественным транспортом, который дешевле такси в 70 раз.

Российские города известны своими дальними расстояниями: во многих из них дорога из аэропорта занимает минимум полчаса. Дальше всего расположен аэропорт Уфы: до центра придется добираться 1,5 часа. Поездка на такси в этом случае может сэкономить 25 минут.

Российские аэропорты Город Аэропорт Расстояние до центра Общественным транспортом (автобус, метро, электричка) На такси Время Цена Время Цена 1 Москва Домодедово 35 км 40 минут 500 ₽ 35 минут 1 100 ₽ 2 Москва Шереметьево 32 км 40 минут 500 ₽ 40 минут 1 100 ₽ 3 Москва Внуково 35 км 35 минут 500 ₽ 50 минут 1 100 ₽ 4 Сочи Адлер-Сочи 28 км 45 минут 160 ₽ 60 минут 1 200 ₽ 5 Санкт-Петербург Пулково 24 км 50 минут 85 ₽ 45 минут 900 ₽ 6 Екатеринбург Кольцово 16 км 40 минут 50 ₽ 25 минут 900 ₽ 7 Новосибирск Толмачево 17 км 30 минут 35 ₽ 35 минут 1 250 ₽ 8 Краснодар Пашковский 12 км 60 минут 23 ₽ 30 минут 1 000 ₽ 9 Уфа Уфа 25 км 90 минут 33 ₽ 65 минут 1 000 ₽ 10 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону 8 км 30 минут 20 ₽ 20 минут 450 ₽ 11 Самара Курумоч 35 км 60 минут 20 ₽ 40 минут 1 400 ₽ 12 Казань Казань 26 км 30 минут 40 ₽ 30 минут 600 ₽ 13 Владивосток Кневичи 44 км 50 минут 200 ₽ 50 минут 1 000 ₽ 14 Красноярск Емельяново 27 км 60 минут 40 ₽ 40 минут 600 ₽

Вера Першина, региональный директор KAYAK в России и Польше, комментирует: «Путешественникам стоит всегда заранее уточнять, насколько далеко аэропорт, в который они прилетают, находится от города. Лоукостеры часто прилетают в аэропорты, дорога из которых, во-первых, может занять много времени, а во-вторых, даже обойтись дороже, чем сам билет.

Хорошо, что используя сервис KAYAK Explore, путешественники из России могут быть уверены в том, что найдут лучшие цены на авиабилеты в соответствии со своим бюджетом: нужно просто указать аэропорт вылета, приблизительные или точные даты поездки, длительность перелета и сумму, которую они готовы потратить, — Explore наглядно покажет все возможные варианты на карте».

Справка:

При анализе данных принимались в расчет самые популярные по поисковым запросам европейские направления на KAYAK.ru и российские аэропорты вылета для запросов на перелеты в обе стороны. Информация о длительности поездок из аэропорта и их стоимости была получена в сентябре 2017 г. Информация и цены могут измениться и стать недоступными.