Бургер Кинг взыщет 10 млн рублей с кофейни, оклеветавшей его акцию "кофе за 39 руб"

В Екатеринбурге сеть ресторанов Бургер Кинг подала жалобу в ФАС на недобросовестную рекламу и хочет взыскать 10 млн рублей с кофейни, оклеветавшей акцию Бургер Кинга «кофе за 39 руб».

Инцидент спровоцировала реклама, в которой несетевая кофейня заявила, дескать, продаваемый в Бургер Кинге кофе за 39 рублей – невкусный, а у нее (кофейни) – дорогой, но зато вкусный.

«В рекламе этой кофейни – абсолютная ложь. В сентябре мы провели аудит наших кофемашин и стали закупать новый сорт кофе, который по результатам независимого тестирования понравился 83% попробовавших его (источник – исследование агентства HumanNature). Таким образом, реальность такова, что наш кофе не только самый недорогой, но и вкусный», - сообщили в пресс-службе компании.

В жалобе в УФАС компания «Бургер Кинг» просит управление обратить внимание на рекламу, находящуюся на фасаде здания по адресу ул. Малышева 44.В жалобе сказано о том, что рекламное изображение: стакан и надпись «Зато у нас вкусный», расположенное на стекле кофейни является безосновательным и наносит ущерб репутации ресторана «Бургер Кинг», размер ущерба компания оценила в 10 млн рублей.