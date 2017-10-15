Яндекс.Навигатор Харламова

С 16 октября ты будешь ждать пробок как дня зарплаты! Ведь компанию в дороге тебе составят не только старые лыжи и пара пакетов из фастфуда, но и резидент Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов!

Существует миллион причин, чем машина круче метро или маршрутки! Шансы встретить бывшего одноклассника практически равны нулю, а блатные шлягеры если и появляются в плейлисте, то только по собственному желанию! 16 октября к списку плюсов передвижения на четырехколесном коне добавится еще один – Гарик Харламов, чей голос будет руководить твоими поездками по Яндекс.Навигатору!

Резидент озвучил 130 фраз для приложения, которые помогут тебе ориентироваться на дороге. Например, в промежуточной точке он предлагает не задерживаться, если там не кормят, а в случае ухода с заданного маршрута – самостоятельно найти разворот.

Гарик Харламов: «Дмитрий, Оксана, Уткин, Бондарчук, Оптимус Прайм, Баста и вот я! С 16 октября во всех Яндекс.Навигаторах страны! Я 5 лет ходил на речевой фитнес, чтобы максимально прокачать свои голосовые мышцы! Скачивайте, слушайте и смотрите меня целиком в Comedy Club!»

Голос Харламова будет доступен в Яндекс.Навигаторе для Android и iOS, а целый Гарик уже сейчас появляется на ТНТ каждую пятницу в 21:00 в новом сезоне Comedy Club.