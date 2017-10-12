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М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум

М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум

М.Видео совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.   

Участники консорциума запустили открытую блокчейн-платформу для факторинговых операций, которая делает возможным подключение неограниченного числа банков и факторинговых компаний с сохранением конфиденциальности информации о сделках.

Платформа уже доказала свою эффективность в ходе партнерства «М.Видео» со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком и позволила существенно сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность факторинговых платежей. Так, использование блокчейн сократило время верификации поставок с одного-двух дней до нескольких секунд, что было реализовано благодаря смарт-контрактам (или компьютерным алгоритмам), выполняющим сверку информации о поставках в реальном времени. Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему Банком или Фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с данными ритейлера о получении данного товара. Совпадение «цепочки данных» по конкретной операции сделки служит основанием для подтверждения и финансирования поставки.

«Годовой оборот факторинговых операций между компанией М.Видео и ее поставщиками – это миллиарды рублей и десятки тысяч товарных накладных, ранее обрабатывавшихся вручную, с помощью электронной почты, средств телефонной связи и «бумажного» документооборота. Применение блокчейн позволило автоматизировать сверку отгрузочной документации и благодаря этому устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей. Технологии блокчейн отличает доступность и простота интеграции, что выгодно для наших поставщиков – блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер М.Видео. Мы планируем поэтапное присоединение большинства банков-факторов к блокчейн-платформе уже в этом году», – отметила финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова.

«Альфа-Банк в числе первых начал использовать технологию блокчейн для автоматизации регулярных бизнес-процессов и повышения операционной эффективности бизнеса. Мы продолжаем развивать экспертизу и сегодня Альфа-Банк совместно с консорциумом реализовал подключение к системе верификации поставок множества партнеров и банков, что позволяет говорить об успешном запуске в России сетевой коммерческой блокчейн-платформы», - подчеркнул исполняющий обязанности директора транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

«Сбербанк Факторинг» заинтересован в комфортных условиях финансовых операций своих клиентов. Совместный проект участников Консорциума показал эффективность процесса мультифакторности на основе технологии блокчейн. Созданное Консорциумом единое пространство на основе технологии блокчейн позволяет сделать рынок факторинга более простым, а алгоритм сверки данных без потери конфиденциальности обеспечивает надежную защиту всех операций», - комментирует операционный директор «Сбербанк Факторинг» Леонид Култыгин. – Платформу блокчейн также отличают доступность и простота интеграции: подключиться к ней смогут, в том числе, и компании, не реализовавшие обмен электронными подтверждающими документами по технологии EDI (Electronic data interchange)».

«М.Видео» совместно с ООО «Сбербанк Факторинг» впервые на российском рынке внедрили технологию сверки и мониторинга данных по поставкам с использованием блокчейн, которая активно используется при ежедневном факторинговом финансировании поставщиков. Далее аналогичный проект был реализован «М.Видео» совместно с Альфа-Банком.

13.10.2017

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