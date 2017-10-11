Газета Metro запустила осеннюю рекламную кампанию 2017 в Новосибирске!
С 15 сентября 2017 г. стартовала рекламная кампания новосибирского выпуска крупнейшей в мире газеты Metro. Период проведения рекламной кампании - сентябрь-ноябрь 2017г.
Стратегия продвижения издания направлена на дальнейшее повышение узнаваемости бренда и расширение читательской аудитории издания среди активного населения города Новосибирска.
Рекламная компания включает следующие каналы коммуникации:
- метрополитен: аппликации на путевых стенах станций,
- метрополитен: стикеры на дверях в вестибюлях станций и входах/выходах,
- метрополитен: стикеры внутри вагонов,
- реклама на радиостанциях,
- фирменные стойки собственной сети.
Метрополитен: аппликации на путевых стенах станций.
Станции: Заельцовская, Гагаринская, Студенческая, Речной вокзал.
Метрополитен: стикеры на дверях в вестибюлях станций и входах/выходах.
Станции: площадь Ленина
Метрополитен: стикеры внутри вагонов.
Задействован весь подвижной состав Новосибирского метрополитена. 80 вагонов.
Торговый центр «Галерея Новосибирск»
Размещение видеоролика на 2-х видеоэкранах 7х15м крупнейшего ТЦ «Галерея Новосибирск».
Радиостанции.
Радиостанции: Радио Дача, Дорожное радио, Новое радио, Городская волна. 15-30 выходов/сутки на каждой радиостанции.
Фирменные стойки «Metro»
Брендирование собственных фирменных стоек. 31 стойка на всех станциях метрополитена.
Справка
Metro International — самая крупная в мире газета, по данным Книги рекордов Гиннеса. Ежедневно более 80 изданий Metro выходят более чем в 200 крупнейших городах мира, в 25 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Аудитория Metro: во всем мире ежедневно газету читают 25 миллионов активных, образованных читателей, 70 % которых моложе 45 лет.
12.10.2017
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