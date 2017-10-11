Уже второй месяц продолжается рост среднего чека. После августовского увеличения на 3% в сентябре средний чек прибавил еще 1,2%. Таким образом, величина чека достигла отметки в 524 рубля. Однако относительно сентября прошлого года средний чек ушел в минус, снизившись на -0,8%. За месяц средний чек вырос во всех федеральных округах, во всех типах городов. Исключением стали только обе столицы, где чек за месяц и за год показал отрицательную динамику. Рост чека в сентябре также был отмечен во всех каналах современной торговли.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Уже второй месяц продолжается рост среднего чека. После увеличения в августе на 3% к июльскому значению в сентябре чек прибавил еще 1,2% к показателю предыдущего месяца. Таким образом, размер среднего чека в первом осеннем месяце составил 524 рубля. Его рост оказался несравнимо выше минусовой инфляции (-0,1%). Однако в разрезе года средний чек не смог похвалиться ростом. Относительно сентября прошлого года, когда чек равнялся 528 рублям, чек в прошедшем сентябре потерял -0,8% (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Динамика среднего чека, в рублях.

Наибольший рост чека был отмечен в Уральском округе (+8,9%), а самый скромный – на северо-западе страны (+0,6%). Отметим, тем не менее, что размер среднего чека в СЗФО остается самым высоким по России и составляет 636 рублей, опережая даже размер чека в Центральном округе (614 руб.). В остальных регионах рост среднего чека колебался в сентябре в диапазоне 2-4%. (см. Карту 1).

Карта 1. Величина среднего чека по федеральным округам. В скобках указано изменение к предыдущему месяцу.

Если во всех городах-миллионниках средний чек за месяц вырос на 3%, а за год на 5,2%, то в обеих столицах в сентябре наблюдалась обратная тенденция в поведении чека. Так, в Москве чек снизился с 690 рублей в августе до 684 в сентябре, то есть потерял -0,9%. За год же его сокращение с 707 рублей оказалось еще более существенным и составило -3,3%.

В Питере в сентябре чек потерял всего 2 рубля или 0,3%, оказавшись на отметке в 677 рублей. Годовое же сокращение чека с 718 рублей в северной столице оказалось еще более масштабным, чем в Москве и составило -5,7%.

В пятисоттысячниках за месяц средний чек прибавил 3,7%, хотя потерял за год -2,3%. В стотысячниках рост за месяц оказался скромнее и составил 2,4%. Годовая прибавка в величине чека на 1,6% не смогла преодолеть размер накопленной инфляции, но, по крайней мере, динамика сохраняется положительная.

Если в августе чек показывал снижение во всех торговых каналах, то в сентябре минус сменился на плюс. Так, средний чек за месяц в гипермаркетах прибавил 2,1%, в супермаркетах - 5,9%, а в дискаунтерах – 3,3%. В годовом выражении рост также оказался убедительным во всех каналах современной торговли. В супермаркетах чек относительно сентября прошлого года вырос на 3,5%, в гипермаркетах – на 6,5%, а в дискаунтерах – на 7,1%.

Только в магазинах, торгующих через прилавок, тренд на снижение среднего чека продолжается. За месяц чек в этом канале похудел на 5,1%, а за год – на 18,8%. Величина чека в этом типе магазинов стремится к своим минимальным значениям за все время наблюдений.