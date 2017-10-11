Отговорки больше не нужны

McCann Moscow и Альфа-Банк представили новую совместную работу. С октября стартует новая рекламная кампания, продвигающая рефинансирование и кредиты Альфа-Банка по низкой ставке.
Идея кампании — показать, как часто за нежеланием что-то предпринимать и получать новый опыт кроется банальная нехватка денег: например, потому что значительная часть доходов уходит на погашение кредитов. С услугой рефинансирования кредитов Альфа-Банка по новой пониженной ставке наконец-то можно снова начать действовать и чувствовать себя хозяином своей жизни, а не прятаться за отговорками.
Это третья крупная работа в рамках сотрудничества с креативным агентством McCann Moscow. Как отмечает Марат Гарипов, руководитель творческой группы McCann Moscow: «Банк с такой активной позицией, как Альфа-Банк, просто обязан быть заметным. Работа получилась яркой и с драйвом. Двигаемся дальше прямо к цели!».
Оксана Беляева, Директор по маркетингу Альфа-Банка: «Этим роликом мы хотим не только рассказать об услуге рефинансирования с одной из лучших ставок на рынке, но и напомнить о том, что Альфа-Банк — это бренд действия, активной позиции и стремления к цели».
Кампания, включающая в себя ТВ-ролик на федеральном телевидении, поддержку во всех отделениях Альфа-Банка и в интернете, продлится до декабря.
McCann: Шамиль Шарифьянов – creative director Иван Петухов – creative director Марат Гарипов – associate creative director Алексей Лаврухин – senior copywriter Евгения Хегай - art-direсtor Юля Захаревская – creative strategy director Константин Баландин – head of TV production Ирина Аксенова – group account director Надежда Румянцева – senior account manager
Продакшн Hype: Режиссёр Ладо Кватания Оператор Денис Фирстов Executive Producers Илья Стюарт, Мурад Осман Продюсер Ольга Митина Пост-продакшн продюсер Анна Винник Ассистент Лидия Смирнова, Евгения Фадеева
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