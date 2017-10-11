Отговорки больше не нужны

Идея кампании — показать, как часто за нежеланием что-то предпринимать и получать новый опыт кроется банальная нехватка денег: например, потому что значительная часть доходов уходит на погашение кредитов. С услугой рефинансирования кредитов Альфа-Банка по новой пониженной ставке наконец-то можно снова начать действовать и чувствовать себя хозяином своей жизни, а не прятаться за отговорками.

Это третья крупная работа в рамках сотрудничества с креативным агентством McCann Moscow. Как отмечает Марат Гарипов, руководитель творческой группы McCann Moscow: «Банк с такой активной позицией, как Альфа-Банк, просто обязан быть заметным. Работа получилась яркой и с драйвом. Двигаемся дальше прямо к цели!».

Оксана Беляева, Директор по маркетингу Альфа-Банка: «Этим роликом мы хотим не только рассказать об услуге рефинансирования с одной из лучших ставок на рынке, но и напомнить о том, что Альфа-Банк — это бренд действия, активной позиции и стремления к цели».

Кампания, включающая в себя ТВ-ролик на федеральном телевидении, поддержку во всех отделениях Альфа-Банка и в интернете, продлится до декабря.

Клиент:

Оксана Беляева

Наталья Бижанова

Оксана Козыренко

McCann:

Шамиль Шарифьянов – creative director

Иван Петухов – creative director

Марат Гарипов – associate creative director

Алексей Лаврухин – senior copywriter

Евгения Хегай - art-direсtor

Юля Захаревская – creative strategy director

Константин Баландин – head of TV production

Ирина Аксенова – group account director

Надежда Румянцева – senior account manager

Продакшн Hype:

Режиссёр Ладо Кватания

Оператор Денис Фирстов

Executive Producers Илья Стюарт, Мурад Осман

Продюсер Ольга Митина

Пост-продакшн продюсер Анна Винник

Ассистент Лидия Смирнова, Евгения Фадеева