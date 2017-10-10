Самые эффективные 5 секунд рекламы: "Орел и решка" показал "Забугорище" от МТС
Телеканал «Пятница!» совместно с агентствами Havas Sports&Entertainment, Maxima и BBDO провели эфирный спецпроект в рамках рекламной кампании нового предложения от МТС «Забугорище».
В основу спецпроекта легло самое популярное тревел-шоу на российском телевидении — «Орел и решка».
У проекта стабильная и многочисленная аудитория, которая воспринимает его не только как яркое и качественное шоу о путешествиях, но и как эксперта в этой области. Именно поэтому «Орел и решка» стал идеальной платформой для решения главной задачи рекламной кампании — рассказать аудитории о преимуществах нового предложения от МТС.
Перед креативной группой стояла задача интегрировать информацию о новом тарифе в существующий контент гармонично и эффектно. Для этого решили использовать самый эффективный формат интеграций — «стоп-кадр». Он позволяет показать рекламу услуги непосредственно во время трансляции телепрограммы в наиболее релевантный момент. Кадр замирает, и появляется изображение с сообщением, органично вписанным в контент.
Мария Гаврилова, генеральный директор агентства Havas Sports&Entertainment, рассказала: «Помимо всех прочих достоинств формата «стоп-кадр», для себя я выделяю его важную особенность — лаконичность. При создании рекламного ролика брендам требуется сначала создать атмосферу, рассказать историю, поместить зрителя в нужную ситуацию и только потом рассказать о продукте. На это уходит ценный и дорогостоящий хронометраж. А в стоп-кадре за бренд все это делает контент. Зритель уже находится в эмоциональной, релевантной бренду ситуации. Остается лишь выбрать нужный момент и донести информацию прямо в его сердце. Это точечная ювелирная работа с масштабным эффектом».
Главной особенностью кампании МТС на «Пятнице!» стала кастомизированность креативов. За период кампании было создано более 30 вариантов стоп-кадров. Бренд появлялся во время самых эмоциональных моментов и дополнял их яркой фразой. Это вносило в сцену дополнительный WOW-эффект и юмор, делая общее сообщение более запоминающимся.
Каждый стоп-кадр стал комедийной мини-историей, как если бы мы присутствовали за кадром каждой программы, где режиссер комментирует действия ведущих.
Также специально для МТС Телеканал «Пятница!» разработал спецпрограммирование — серию марафонов в прайм-тайм выходного дня и горизонтальные линейки по будням из лучших выпусков «Орла и решки». Также была задействована премьерная линейка проекта «Орел и решка. Перезагрузка».
Благодаря слаженной работе телеканал «Пятница!», агентства Havas Sports&Entertainment, Maxima и BBDO Moscow реализовали уникальный кейс, сделав его из привычного рекламного формата.
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