Телеканал "Ю" вырос на 16 %

Доля канала «Ю» в июле выросла по отношению к предыдущему месяцу на 16% и составила 2,4 среди наиболее привлекательной для рекламодателей баинговой аудитории – женщины 25-45 лет.

В июле на канале «Ю» зрительницы с особым интересом смотрели любимые бразильские сериалы «Клон» и «Цветок Карибского моря», а также семейные реалити «Папа попал» и «Обмен женами».

Источник: Mediascope, TV Index, Россия, города 100 тыс.+, июнь-июль 2017, Ж 25-45.

Канал «Ю» — развлекательный эфирный телеканал. В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании детей и здоровье, а также кулинарные шоу, культовые сериалы, мировые кинохиты и актуальные новости обо всем, что интересно женщинам и их семьям.

Начал свое эфирное вещание в России 16 сентября 2012 года. Баинговая аудитория канала с 2017 года - женщины в возрасте 14-44 лет. Вещание осуществляется по всей территории России (технический охват – 90%, вещание - более чем в 1000 населенных пунктов). Телеканал «Ю», наряду с «МУЗ-ТВ», Каналом Disney и онлайн видеосервисом ClipYou, входит в ЮТВ Холдинг.