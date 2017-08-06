Креативный проект ТМG помог Динопарку заявить о себе

Делимся новым ярким проектом TMG - на этот раз для московского Динопарка (самого большого парка динозавров, умных развлечений и аттракционов).

Уже около месяца жители столицы видят на автобусах всего западного округа его запоминающуюся рекламу.

По словам Натальи Романовой, PR-Директора Первого семейного парка SKAZKA, о таком ресурсе, как реклама на транспорте, они впервые подумали после того, как увидели рекламу на одном из автобусов.

Задачей проекта стояло информирование горожан о скором открытии Динопарка с более, чем 20 интерактивными динозаврами на территории семейного парка аттракционов «Сказка» по адресу ул.Крылатская д.18.

Разместили рекламу именно в тех целевых районах, которые находятся вблизи рекламируемого объекта на 100 автобусах средней вместимости, также в кампанию включили 150 флаеров внутри транспорта. Фишкой проекта стал настоящий промо-автобус, полностью брендированный как снаружи, так и изнутри, курсирующий на одном из маршрутов. Макет был создан дизайнером TMG в тесном взаимодействии с клиентом.

«Жители западных районов все больше узнают о нашем объекте – это видно по проявляемому интересу и поступающим звонкам с вопросами о самом большом в Москве Динопарке под открытым небом»,- комментирует Наталья Романова.

Помимо транспорта, рекламная стратегия по продвижению нового центра развлечений включает социальные сети, Яндекс Директ, публикации на тематических порталах сейчас в процессе настройки.