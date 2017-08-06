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Фотовыставка "Лес - наш дом" открылась в Саду "Эрмитаж"

Фотовыставка &quot;Лес - наш дом&quot; открылась в Саду &quot;Эрмитаж&quot;

3 августа в московском Саду «Эрмитаж» состоялось торжественное открытие фотовыставки «Лес – наш дом». Экспозиция под открытым небом, объединяющая работы двенадцати известных российских фотографов на тему леса и его обитателей, призвана привлечь внимание бизнеса и горожан к вопросам ответственного отношения к лесным ресурсам нашей страны.

На церемонии открытиягостей приветствовали организаторы: Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC России), Tetra Pak, студия LESFILM, сети розничной торговли «Азбука Вкуса» и «Глобус» а также компания «ПРОГРЕСС» - ответственный производитель детского питания, 100% продукции которого в картоне Tetra Pak сертифицировано по стандартам FSC.

Открыл мероприятие  директор FSC России Андрей Птичников и рассказал о том, как система сертификации  лесопользования FSC помогает сохранить леса для будущих поколений. Андрей показал  разницу между ответственно управляемыми лесами и лесами, которые еще долгие годы не смогут восстановиться после бесконтрольной рубки. Лесной попечительский совет уже более 20 лет пропагандирует и внедряет практики ответственного лесопользования.

«Суть экспозиции отражена в ее названии.  Не было бы леса – не было бы прекрасных фотографий. Мы ставим своей целью сохранение лесов для всех и навсегда, поэтому Лесной попечительский совет в партнерстве с передовыми экологически ответственными компаниями выступает организатором этой выставки», прокомментировал Андрей Птичников«Переход на FSC-сертифицированную древесину и цепочку поставок от лесной делянки до потребителя позволяет значительно уменьшить экологический след производства».

Куратор проекта «Лес – наш дом» Ирина Журавлева рассказала о фотографиях выставки, за каждой из которых стоит искусство фотографов-анималистов и целая история из жизни ее героев - лесных обитателей. «Вот уже пять лет мы делаем фотовыставки под открытым небом с большой любовью к лесу. Свод правил, по которым живет природа, не прописан на бумаге, но исполняется всеми жителями экосистемы — от крошечной травинки до огромного медведя. В рамках выставки «ЛЕС—НАШ ДОМ» мы хотим донести эти законы до жителя города, показывая мир леса и его обитателей в работах двенадцати мастеров фотографии дикой природы, снятых по всей России — от заповедника «Брянский лес» до Южно-Камчатского заказника. Многие фотографии экспонируются в Москве впервые.»

Известный российский фотограф Сергей Белых поделился историями создания некоторых своих работ, представленных в рамках фотовыставки: «За красоту и изящество в Китае пятнистых оленей называют «хуа-лу», то есть «олень-цветок. Даже в заповеднике сфотографировать этого грациозного лесного жителя — большая удача. Увы, из-за многовековой охоты страх перед человеком стал нормой поведения для диких животных.»

«В ближайшие 5 лет возрастет интерес к экологическим проблемам, так высказались 81 % потребителей, половина из которых задумываются о  сохранении окружающей среды в первую очередь ради своих детей», комментирует  изменение покупательских трендов  Дина Епифанова, руководитель департамента охраны окружающей среды Tetra Pak в России, Украине, Республике Беларусь и Центральной Азии.

Желанием дать своим потребителям нечто большее, чем просто вкусные и качественные продукты, объяснил поддержку проекта руководитель пресс-службы компании «Азбука Вкуса» Андрей Голубков. Эта торговая сеть уже второй год подряд поддерживает кампанию «Лес – наш дом», размещая изображения с лесными животными у полок с FSC-сертифицированными товарами и транслируя образовательные эко-ролики в своих магазинах.

Партнером проведения выставки и кампании «Лес – наш дом» в 2017 году выступила и сеть гипермаркетов «Глобус»: «С ноября 2017 года молоко и соки собственной торговой марки «Глобус» будут упаковываться только в FSC-сертифицированную упаковку Tetra Pak, и уже сейчас покупателям доступны бумажные пакеты со знаком FSC», рассказала Анастасия Грибкова, инженер-эколог сети «Глобус».

Финалом встречи стал розыгрыш книги «Удивительное путешествие в мир животных» среди гостей, предложивших свои формулировки на тему «Лес – это...».  Помимо того, что это исключительно красивая и интересная книга для детей о дикой природе, она еще и самая первая в России книга на FSC-сертифицированной бумаге, которую можно купить в магазинах Москвы.

В завершение мероприятия организаторы разрезали символическую зеленую ленточку, открывая экспозицию для всех гостей Сада «Эрмитаж». 

Фотовыставка «Лес – наш дом» проводится Лесным попечительским советом при поддержке компании Тетра Пак, Правительства Москвы, WWF России и студии LESFILM второй год подряд и является продолжением масштабной кампании FSC в наружной рекламе на улицах Москвы.

07.08.2017

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