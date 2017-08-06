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ТОП-10 самых цитируемых СМИ Брянской области за II квартал 2017 года

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Брянской области за II квартал 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Брянской области за II квартал 2017 года. Лидеры медиарейтинга – телекомпания ГТРК Брянск, а также интернет-ресурсы Bragazeta.ru и Bryansku.ru.

ТОП-10 самых цитируемых СМИ Брянской области:

Место в рейтинге

Перемещение за квартал

СМИ

Категория

ИЦ

1

0

ГТРК Брянск

ТВ

34,94

2

0

Bragazeta.ru

Интернет

23,49

3

+3

Bryansku.ru

Интернет

20,97

4

0

Bryansktoday.ru

Интернет

20,10

5

-2

Nashbryansk.ru

Интернет

17,50

6

-1

Bryansknovosti.ru

Интернет

11,15

7

0

Novozybkov.su

Интернет

5,07

8

+2

Комсомолец Брянска

Газета

3,57

9

new

24tv.pro

Интернет

3,34

10

new

Go32.ru

Интернет

2,79

Методика

  1. В медиарейтинг вошли СМИ Брянской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 800 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
  4. Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2017 года.

07.08.2017

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