Новый онлайн-курс Школы дизайна "История дизайна"

Специально для наших абитуриентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также для тех, кто интересуется искусством и дизайном, мы открыли новый бесплатный онлайн-курс Школы дизайна НИУ ВШЭ «История дизайна».

Курс поможет узнать об эволюции стилей в истории дизайна, о наиболее важных школах, авторах, произведениях. Он будет полезен абитуриентам творческих вузов, студентам гуманитарных направлений, а также широкому кругу слушателей, интересующихся вопросами культуры и желающим получать новые знания в доступной и увлекательной форме.

«В курсе по истории дизайна, который выходит на платформе „Открытое образование“, я рассказываю о предметном и графическом дизайне конца XIX — начала XXI веков: о движении „Искусств и ремесел“, Венском Сецессионе, о дизайне русских конструктивистов, Баухаузе, о Чарлзе и Рэй Имзах и их друзьях, о швейцарском графическом дизайне и скандинавской мебели, об итальянском антидизайне и даже о Филиппе Старке, хотя мне не очень нравится о нем рассказывать. Александра Старусева-Першеева, полюбившаяся многим слушателям нашего прошлого видеокурса, в курсе по истории дизайна выступает с короткими лекциями-интермедиями об авангардном искусстве», — рассказал соавтор курса, преподаватель Школы дизайна Артем Дежурко.

«Кто ваш любимый дизайнер? В ответ на этот вопрос абитуриенты Школы дизайна НИУ ВШЭ обычно либо называют Родченко и Маяковского, либо неловко молчат. Наш видеокурс „История дизайна“ призван заполнить этот пробел. Артем Дежурко раскроет перед слушателями панораму событий, произошедших в мире промышленного и графического дизайна в период с конца XIX века по сегодняшний день», — добавляет преподаватель Школы дизайна Александра Старусева-Першеева.

Курс состоит из емких и структурированных видеолекций по 7-15 минут. Каждая лекция будет сопровождаться информационными буллитами, большим количеством иллюстративного материала, а также списком дополнительной литературы по теме. Каждую неделю слушатели будут получать оцениваемый тест из 15 вопросов, итоговый экзамен будет также проведен в виде теста.

Курс начнется 11 сентября и продлится до 25 декабря.

Кроме того, можно записаться и на уже зарекомендовавший себя онлайн-курс «Введение в историю искусства», который стартует 4 сентября.