"Моё" молоко для казахского рынка

RG Brands — лидирующая компания в сфере напитков и продуктов питания в Казахстане, Кыргызстане, а так же широко представлена в России: в регионах Сибирь, Урал и Поволжье. Компания обратилась в Depot WPF с задачей редизайна упаковки всей ассортиментной линейки для молочного бренда «Моё». Упаковка бренда не обновлялась достаточно долгое время, потеряла рыночную актуальность и, как следствие, продажи продукции начали падать.

Решение:

Если говорить о логотипе, то корректировка была незначительной: бренд был и остается одним из лидеров в своем сегменте, и необходимо было сохранить максимальную преемственность.

При этом сама упаковка стала кардинально иной, адаптированной под тренды, существующие на рынке. Главной задачей дизайнеров стало донести до потребителей натуральность и свежесть продукта, указать, что это свежее 100% молоко без добавок. Для того, чтобы подчеркнуть все эти критерии, на новом варианте упаковки появился бидон, сено, корова и печать из сургуча с сообщением: «от дойки до упаковки всего 24 часа».

Кроме того, для казахского рынка существует ряд особенностей потребления молока, связанных с вопросом, для чего оно приобретается. Для того, чтобы готовить, покупается молоко 2,5% жирности, для употребления с чаем — 6%, а поклонники здорового образа жизни предпочитают 1% продукт. Покупка по ситуациям потребления настолько развита для региона, что производители обычно делают несколько разных вариантов упаковки. Таким образом Depot WPF для данного проекта было разработано 4 упаковки, с определенным цветовым решением для каждой из них.

Искак Малкеев, RG Brands: «Основными задачами редизайна было показать, что наше молоко — 100% коровье (без добавления пальмового масла и химических добавок), подчеркнуть его свежесть, ведь весь цикл от дойки до упаковки занимает 24 часа. На донесение этих ключевых сообщений работает дизайн целиком: бидон с рисунком, напоминающим пятна на шкуре коровы и стоящий на свежей зеленой траве, — все эти элементы и про натуральность, и про свежесть, а красная сургучная печать в правом нижнем углу упаковки привлекает дополнительное внимание и напрямую говорит от 24 часовом цикле производства. Во-вторых, неслучаен выбор цветовых решений: белый цвет говорит в пользу чистоты и свежести, синий — качества, зелёный — натуральности, оттенки желтого и сам желтый — декларируют семейное счастье. Рост продаж и лояльных потребителей нашего молока доказывает, что с поставленными задачами мы справились».

Результат:

Бренд встал на полки во второй половине 2016 года и менее чем за полгода приобрел устойчивый рост продаж в размере плюс 11% к показателям предыдущего года.