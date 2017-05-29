Брендинг

"Моё" молоко для казахского рынка

&quot;Моё&quot; молоко для казахского рынка

RG Brands — лидирующая компания в сфере напитков и продуктов питания в Казахстане, Кыргызстане, а так же широко представлена в России: в регионах Сибирь, Урал и Поволжье. Компания обратилась в Depot WPF с задачей редизайна упаковки всей ассортиментной линейки для молочного бренда «Моё». Упаковка бренда не обновлялась достаточно долгое время, потеряла рыночную актуальность и, как следствие, продажи продукции начали падать. 

Решение: 

Если говорить о логотипе, то корректировка была незначительной: бренд был и остается одним из лидеров в своем сегменте, и необходимо было сохранить максимальную преемственность. 

При этом сама упаковка стала кардинально иной, адаптированной под тренды, существующие на рынке. Главной задачей дизайнеров стало донести до потребителей натуральность и свежесть продукта, указать, что это свежее 100% молоко без добавок. Для того, чтобы подчеркнуть все эти критерии, на новом варианте упаковки появился бидон, сено, корова и печать из сургуча с сообщением: «от дойки до упаковки всего 24 часа».  

Кроме того, для казахского рынка существует ряд особенностей потребления молока, связанных с вопросом, для чего оно приобретается. Для того, чтобы готовить, покупается молоко 2,5% жирности, для употребления с чаем — 6%, а поклонники здорового образа жизни предпочитают 1% продукт. Покупка по ситуациям потребления настолько развита для региона, что производители обычно делают несколько разных вариантов упаковки. Таким образом Depot WPF для данного проекта было разработано 4 упаковки, с определенным цветовым решением для каждой из них.  

Искак Малкеев, RG Brands: «Основными задачами редизайна было показать, что наше молоко — 100% коровье (без добавления пальмового масла и химических добавок), подчеркнуть его свежесть, ведь весь цикл от дойки до упаковки занимает 24 часа. На донесение этих ключевых сообщений работает дизайн целиком: бидон с рисунком, напоминающим пятна на шкуре коровы и стоящий на свежей зеленой траве, — все эти элементы и про натуральность, и про свежесть, а красная сургучная печать в правом нижнем углу упаковки привлекает дополнительное внимание и напрямую говорит от 24 часовом цикле производства. Во-вторых, неслучаен выбор цветовых решений: белый цвет говорит в пользу чистоты и свежести, синий — качества, зелёный — натуральности, оттенки желтого и сам желтый — декларируют семейное счастье. Рост продаж и лояльных потребителей нашего молока доказывает, что с поставленными задачами мы справились». 

Результат:

Бренд встал на полки во второй половине 2016 года и менее чем за полгода приобрел устойчивый рост продаж в размере плюс 11% к показателям предыдущего года. 

30.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Про дизайн

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Французы стали больше курить после принятия обезличенной упаковкиФранцузы стали больше курить после принятия обезличенной упаковки
По разному можно воспринимать новость, пришедшую из французской таможни. Споры о влиянии упаковки на процессы потребления, особенно в отношении табачных изделий, не прекращаются до сих пор, потому как ещё не во всех странах мира ввели обезличенные упаковки сигарет.  Вряд ли первые результаты введения  обезличенной упаковки сигарет во Франции заставят задуматься борцов с курением, хотя, честно говоря, они, эти результаты,  оказались неожиданными. 
Расследование РБК: как из &quot;фабрики троллей&quot; выросла...Расследование РБК: как из "фабрики троллей" выросла...
В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина.
Чайник наносит удар исподтишкаЧайник наносит удар исподтишка
Самой опасной вещью в доме может оказаться Wi-Fi-роутер или беспроводная клавиатура — они попали в список наиболее уязвимых интернет-устройств, который составила на днях компания Positive Technologies. Что еще в квартире не то, чем кажется? Расскажет Татьяна Гомозова.
Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с &quot;голой...Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой...
Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.
Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

30.05.2017 - 11:50
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация