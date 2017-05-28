ТОП-20 самых цитируемых СМИ Краснодарского края за I квартал 2017 года

В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина.

Самой опасной вещью в доме может оказаться Wi-Fi-роутер или беспроводная клавиатура — они попали в список наиболее уязвимых интернет-устройств, который составила на днях компания Positive Technologies. Что еще в квартире не то, чем кажется? Расскажет Татьяна Гомозова.

Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.

Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.