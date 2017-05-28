Purina Pro Plan рассказывает владельцам питомцев #Proмаленьких

Главными задачами проекта были - сделать имидж бренда более эмоциональным и близким к потребителю и в доступной форме рассказать владельцам домашних животных все самое важное о содержании их питомцев.

При подготовке креативной концепции команда проекта использовала сразу два актуальных направления в digital – influencer и ситуативный маркетинг, когда кампания строится вокруг личности интегрированного в нее публичного лица и в разрезе яркого инфоповода.

Специально для проекта был подготовлен видеоролик с участием Максима Виторгана. В нем актер рассказывает о появлении в его жизни «маленького», раскрывая зрителям интригу только в финале видео. Таким образом команда проекта обыграла недавнюю новость о появлении сына у Максима и Ксении Собчак. Пара также разместила в своих аккаунтах в Instagram видео, которое за неделю получило свыше 770 тысяч просмотров только на этой площадке.

Как развитие кампании в рамках проекта на промосайте Proмаленьких для владельцев питомцев был запущен творческий конкурс, для участия в котором нужно загрузить фотографию питомца сопроводив его рассказом и полезными советами по воспитанию щенка или котенка. В качестве призов – наборы кормов, памятные видеоролики из фотографий и в качестве главного приза – профессиональная видеосъемка с питомцем.

Также на сайте было размещено большое количества полезного контента от экспертов Pro Plan: видео и статьи, благодаря которым каждый из пользователей может получить всю необходимую информацию о здоровом питании, правильном воспитании и уходе за щенками и котятами в каждый месяц их жизни. Кроме того, на сайте есть возможность заказать бесплатный подарочный набор от Pro Plan.

Проект Proмаленьких наглядно демонстрирует, как вовлечение потребителей в проект, ситуативный и influencer маркетинг смогли повлиять на популярность кампании, что уже подтверждается ее высокими показателями: за первые 10 дней с момента запуска было получено 1 700 933 просмотров видео, более 7 400 заказов подарочных наборов, порядка 350 поданных творческих работ.

Андрей Коваль, Deputy Managing Director Isobar Moscow, Head of Social Stack DAN Russia: «Influencer marketing является одним из трех ключевых направлений развития в сфере social media для группы DAN Russia. В свою очередь, мы в Isobar реализовали огромное количество проектов со знаменитостями и блогерам и точно знаем, что, используя их, можно решить целый ряд задач. Для Purina Pro Plan такой подход поможет нам привлечь внимание к ключевому сообщению, повлиять на степень доверия аудитории к бренду, побудить к участию в конкурсе или заказу подарочных наборов».

Команда Purina Pro Plan: Ирина Кабанова, Senior Brand Manager Pro Plan; Злата Бланк, Junior Brand Manager Pro Plan: «Затрагивая такую важную тему, как воспитание котенка или щенка, Pro Plan и проект Proмаленьких помогает раскрыть все самые важные аспекты и найти ответы на любые вопросы, которые могут появится у вас в первые месяцы, начиная от чувства ответственности за маленького питомца и ухода за ним до подбора специального рациона».