Теги Title: 7 приёмов для повышения позиций и трафика

Многие вебмастера задаются вопросом, значим ли тег Title для современного SEO. Если речь идёт о показателе кликабельности, то ответ однозначный – да! В данной статье мы рассмотрим 7 приёмов, с помощью которых можно улучшить заголовки Title и, как результат, повысить позиции сайта в поиске и увеличить трафик.

В последнее время мы наблюдали множество экспериментов, которые показали, что изменение тегов Title может привести к заметному повышению позиций сайта в поиске.

С тегом Title связан ещё один аспект, о котором часто забывают вебмастера – показатель кликабельности, который позволяет значительно увеличить трафик на сайт. Более того, этот прирост можно измерить.

В некоторых случаях трафик, полученный посредством роста объёма кликов, может приводить к повышению позиций сайта в поиске. Таким образом, повышая CTR, вы получаете двойную выгоду.

7 приёмов для тегов Title

Примечание. Важно помнить, что описанные ниже приёмы – это те вещи, с которыми нужно экспериментировать. Не все из них сработают в каждом конкретном случае. SEO основано на лучших практиках. Однако реальный успех зиждется на экспериментах.

1. Цифры

Например, «5 признаков Зомби-апокалипсиса», «Как мутанты могут сэкономить 22% на автостраховании» и т.п.

Заголовки с цифрами получают больше кликов в результатах поиска. Это связано с особенностями когнитивного восприятия человека. Наш мозг обращает внимание на те вещи, которые выделяются из общей массы и являются конкретными. В поисковой выдаче содержится большое количество различной информации. Поэтому мозг пытается найти то, за что можно зацепиться. И цифры – именно то, что нужно. Таким образом, иногда, при определённых обстоятельствах, вы можете повысить CTR, используя в заголовках Title цифры.

2. Даты

Глава Moz Рэнд Фишкин в одном из выпусков Whiteboard Friday уже рассказывал, какое влияние оказывают на ранжирование даты в заголовках. Например, «Лучшие актрисы, номинированные на Оскар в 2017 году».

Фишкин также подсказал, как найти данные по датам во время проведения исследования ключевых слов. Основной момент: при использовании таких инструментов, как Планировщик ключевых слов Google, SEMrush или Keyword Explorer от Moz, мы можем получить статистику за предыдущие годы. Если мы совершаем поиск с указанием текущего года, то данных будет недостаточно. Нужно искать информацию за предыдущие периоды.

Вы можете настроить свою CMS (если вы используете WordPress и плагин Yoast), чтобы заголовки Title обновлялись автоматически – ежегодно или ежемесячно с учётом этой информации. Это не универсальный приём, он полезен не всегда, но по отдельным ключевым словам он может работать довольно хорошо.

3. Длина

Этот пункт один из наиболее противоречивых и вызывающих наибольшее беспокойство при SEO-аудитах. Когда вы проводите SEO-аудит, вы обнаруживаете, что: заголовки Title очень короткие («Брючный костюм») или очень длинные («Женский брючный костюм в полоску со средней посадкой в Macy’s»).

Первый заголовок слишком размытый и широкий. Под «брючным костюмом» могут подразумеваться разные модели.

Исследование Etsy показало, что более короткие заголовки Title лучше воспринимаются поисковыми системами. Когда они сократили свои теги Title, то зафиксировали заметное повышение позиций в ранжировании.

показало, что более короткие заголовки Title лучше воспринимаются поисковыми системами. Когда они сократили свои теги Title, то зафиксировали заметное повышение позиций в ранжировании. 50-60 символов – как показывает практика, оптимальная длина заголовка Title составляет 50-60 знаков.

– как показывает практика, оптимальная длина заголовка Title составляет 50-60 знаков. Популярные ключевые слова. Когда вы решаете, какие фразы добавить в тег Title, проведите исследование ключевых слов и выясните, какие запросы уже используют ваши посетители. Перейдя в раздел аналитики в Google Search Console, мы можем увидеть, что люди ищут «брючный костюм», «Macy’s» и т.п. Эти параметры нужно будет включить в тег Title, чтобы повысить свои позиции в ранжировании.

4. Синонимы и варианты

Важно понимать, что пользователи могут совершать поиск с использованием других фраз. К примеру, исследование ключевых слов показало, что популярным запросом является «дешёвое такси». Вы хотите провести оптимизацию под этот ключевик. Однако люди могут искать эту информацию с помощью разных фраз. Например, «доступное такси», «дешёвый Uber» и т.п.

Поэтому, нужно выяснить, какие у ключевой фразы могут быть синонимы и варианты (в множественном и единственном числе) и добавить их в тег Title. К примеру, он может выглядеть так: «Недорогое такси, доступные авто, дешёвая поездка». Этот вариант оптимизирован под три разных ключевых слова и не выходит за рамки лимита в 50-60 символов. Применяя его, можно немного улучшить свои позиции в поиске.

Используйте инструменты для исследования ключевых слов и мониторинга SERP. Ещё один способ найти эти синонимы и варианты – ввести ключевое слово в поисковую строку и посмотреть, что будет выделено жирным в результатах поиска. Поисковик также предложит похожие варианты запросов в блоке «Пользователи также ищут» внизу страницы выдачи. Отличным источником этой информации являются такие инструменты, как Keyword Explorer от Moz, SEMrush и Google Search Console.

5. Призыв к действию

Проводя исследование ключевых слов, вы не часто будете видеть слова призыва к действию. Однако они реально побуждают людей кликать на ссылки в результатах поиска.

К словам, выражающим действие, относятся следующие: купить, скачать, прослушать, посмотреть и т.п. Они показывают, что кликнув по ссылке, пользователь может не только получить информацию, но и совершить какое-то действие. Это повышает кликабельность результатов поиска.

6. Связанные ключевые слова

Этот приём часто упускается из виду и относится к продвинутым тактикам. Нередко мы оптимизируем страницу для одного набора ключевых слов, но трафик приносит другой. Когда же пользователи вводят запрос в строку поиска и видят те же слова в заголовках Title, они чаще кликают по ним.

К примеру, в Google Search Console мы видим, что ключевыми словами, связанными с запросом «Followerwonk» (инструмент для поиска авторитетных пользователей Twitter в определённой тематике), являются «Twitter search», «search Twitter bios» и «Twitter analytics». Эти данные показывают, что люди ищут перед тем, как кликнуть по сайту Followerwonk в Google. Добавив связанные ключевые слова в заголовки Title, мы сможем повысить их кликабельность.

Примечание. Оптимизировать страницу необходимо. Но это нужно делать не только для увеличения того трафика, который вы пытаетесь получить, но и того, который вы уже получаете.

7. Вопросы

Задавая вопрос, вы создаёте интерес и побуждаете пользователей кликнуть на ссылку. К примеру, «Куда мигрируют бабочки», «Что такое PageRank?» и т.п. Кроме того, вопросы могут помочь вам попасть в блоки с готовыми ответами Google. Это также отличный способ увеличить трафик на сайт.