Всё, что нужно знать об оптимизации изображений для Google

В современном мире роль такого аспекта SEO, как оптимизация изображений, несомненно важна. На сегодняшний день треть всех запросов, поступающих к Google в США, связана с картинками.

В одном из последних выпусков Whiteboard Friday Рэнд Фишкин подробно рассказал о SEO для изображений – начиная от основ и заканчивая факторами ранжирования и практическими рекомендациями.

В статье вы найдёте всю информацию, которая вам нужна по этому вопросу. Причём, речь пойдёт не только об оптимизации для поиска Google по картинкам, но и для блока с изображениями в основной выдаче поисковика.

Основы поисковой оптимизации изображений

Есть пара вещей, которые мы должны обсудить прежде, чем перейти к рассмотрению этой темы. Во-первых, многие вебмастера спрашивают:

Нужно ли вообще заниматься поисковой оптимизацией изображений?

В прошедшие годы при клике на картинку в Google Image Search пользователь попадал на сайт или страницу, на которой она была опубликована. Сейчас при нажатии на картинку открывается полноразмерная версия изображения и указывается, на каком сайте оно размещено. Для многих людей этого достаточно. Они совершают множество поисков, но никогда не посещают ваш сайт. Google предоставляет ваше изображение без вашего ведома, и вы не получаете никаких данных об этом. Вы не знаете, сколько показов оно получило, и т.п.

Когда нужна поисковая оптимизация изображений

Визуально продаваемые товары и услуги . Мы общались с большим количеством подрядчиков, декораторов, владельцев отелей, специалистов по ремонту помещений и продавцов hand-made товаров. Все они считают, что поиск по картинкам помогает людям выбрать их предложение. Например, человек совершает поиск по запросу «ремонт кухни Сиэттл» и принимает решение о посещении сайта на основании предложенных в результатах поиска изображений.

. Мы общались с большим количеством подрядчиков, декораторов, владельцев отелей, специалистов по ремонту помещений и продавцов hand-made товаров. Все они считают, что поиск по картинкам помогает людям выбрать их предложение. Например, человек совершает поиск по запросу «ремонт кухни Сиэттл» и принимает решение о посещении сайта на основании предложенных в результатах поиска изображений. Всё, что сделано для получения ссылок и упоминаний . Если вы занимаетесь визуализацией данных или работаете фотографом и надеетесь, что люди будут использовать ваши изображения и ставить на вас ссылки, то вам определённо нужно заниматься поисковой оптимизацией. С её помощью вы можете попасть в поле зрения подходящей аудитории. Когда эти люди будут использовать ваше изображение в своей презентации, публикации или на своём сайте, вы получите ссылку.

. Если вы занимаетесь визуализацией данных или работаете фотографом и надеетесь, что люди будут использовать ваши изображения и ставить на вас ссылки, то вам определённо нужно заниматься поисковой оптимизацией. С её помощью вы можете попасть в поле зрения подходящей аудитории. Когда эти люди будут использовать ваше изображение в своей презентации, публикации или на своём сайте, вы получите ссылку. Лицензированный визуальный контент. Есть люди, которые зарабатывают на продаже изображений. Поиск по картинкам Google – отличное место, чтобы попасть в эту нишу. Если вы фотограф, иллюстратор или владелец фотостока, вам точно нужно заниматься поисковой оптимизацией изображений.

И немного статистики… По данным Jumpshot, в США треть всех поисков в Google совершается в разделе Image Search. По данным MozCast, по 12,5% запросов в результатах поиска отображается блок с изображениями.

Нужно ли использовать оригинальный визуальный контент?

Или можете ли вы, к примеру, лицензировать визуальный контент, приобретённый у других? Можете ли вы купить стоковую картинку, поместить её на свой сайт и всё ещё ранжироваться по ней в поиске Google? Ответ – да.

В отличие от веб-результатов, дубликаты изображений не считаются проблемой . В большинстве случаев Google берёт одну версию изображения и ранжирует её в поиске по картинкам выше, чем другие. Но это не всегда оригинал. Во многих случаях это хорошо оптимизированная страница. Таким образом, это отличная возможность получить дополнительный трафик.

. В большинстве случаев Google берёт одну версию изображения и ранжирует её в поиске по картинкам выше, чем другие. Но это не всегда оригинал. Во многих случаях это хорошо оптимизированная страница. Таким образом, это отличная возможность получить дополнительный трафик. Просто убедитесь, что у вас есть нужные разрешения.

Как вы определяете, что SEO для изображений – это именно то, чем стоит заниматься?

К примеру, вы вводите запрос «архитектура Санта-Фе». В топе поисковой выдачи может быть расположено рекламное объявление, а под ним – блок, который содержит несколько фотографий. Google показывает этот блок только в том случае, если пользователи кликают по картинкам очень часто, или же в Image Search совершается большое количество поисков по этому запросу. Таким образом, Google сам по себе может выступать в роли индикатора того, есть ли на это спрос.

Факторы ранжирования в поиске по картинкам и блоках с изображениями

Далее мы рассмотрим факторы, влияющие на ранжирование изображений. Этот список достаточно обширный, но сами факторы несложные. По нашему мнению, это связано с тем, что при ранжировании изображений Google больше внимания уделяет релевантности и обслуживанию намерения пользователя, а не ссылочной популярности. Здесь поисковик меньше беспокоится о спаме и манипуляциях. Поэтому вы можете заметить, что в ранжировании картинок используется алгоритм, так сказать, «старой школы».

Основные факторы:

Имя файла изображения.

Наличие атрибута « alt». Ещё одна очень важная причина добавления атрибутов alt – поисковая оптимизация изображений. Кроме того, это в некоторой степени влияет и на основные результаты поиска.

Ещё одна очень важная причина добавления атрибутов alt – поисковая оптимизация изображений. Кроме того, это в некоторой степени влияет и на основные результаты поиска. Сопроводительная надпись . Мы заметили, что этот элемент важнее, чем атрибут alt, для поиска по картинкам. Поэтому, если вы поместите небольшую подпись под изображением, это может помочь вам улучшить его позиции в Google Image Search.

. Мы заметили, что этот элемент важнее, чем атрибут alt, для поиска по картинкам. Поэтому, если вы поместите небольшую подпись под изображением, это может помочь вам улучшить его позиции в Google Image Search. Окружающий текст. Google также анализирует текст вокруг изображения, чтобы оценить его релевантность.

Google также анализирует текст вокруг изображения, чтобы оценить его релевантность. Заголовок страницы.

URL страницы, на которой размещено изображение. Это, кстати, одна из причин, по которой галереи изображений, особенно из фотостоков, ранжируются хуже. На этих страницах очень мало релевантного контента. На одной странице содержится множество фотографий. При этом Google нужно выбрать одно или два изображения, которые наиболее релевантны тематике запроса. Поэтому большинство изображений, занимающих высокие позиции в Image Search, являются основным изображением на странице.

Это, кстати, одна из причин, по которой галереи изображений, особенно из фотостоков, ранжируются хуже. На этих страницах очень мало релевантного контента. На одной странице содержится множество фотографий. При этом Google нужно выбрать одно или два изображения, которые наиболее релевантны тематике запроса. Поэтому большинство изображений, занимающих высокие позиции в Image Search, являются основным изображением на странице. Вовлечённость пользователей и популярность . Этот фактор имеет большой вес. Результаты тестов показали, что если пользователь совершает поиск в Google Image Search и кликает на 12-е изображение внизу и так начинает делать много людей, то Google поднимает эту картинку вверх – так же, как это происходит с основными результатами. При этом в поиске по картинкам фактор вовлечённости ещё более важен. По этой причине вам следует размещать высококачественные, интересные и высокорелевантные изображения, если вы хотите, чтобы они нравились пользователям.

. Этот фактор имеет большой вес. Результаты тестов показали, что если пользователь совершает поиск в Google Image Search и кликает на 12-е изображение внизу и так начинает делать много людей, то Google поднимает эту картинку вверх – так же, как это происходит с основными результатами. При этом в поиске по картинкам фактор вовлечённости ещё более важен. По этой причине вам следует размещать высококачественные, интересные и высокорелевантные изображения, если вы хотите, чтобы они нравились пользователям. Параметры изображения. Google не показывает или очень редко показывает изображения с необычными параметрами в результатах поиска по картинкам. Те изображения, которые сильно вытянуты в длину или ширину, получают более низкие позиции. Google, в основном, интересуют изображения, с соотношением сторон 16х9 и 4х3, а также квадратного формата. Остальные ранжируются хуже.

Google не показывает или очень редко показывает изображения с необычными параметрами в результатах поиска по картинкам. Те изображения, которые сильно вытянуты в длину или ширину, получают более низкие позиции. Google, в основном, интересуют изображения, с соотношением сторон 16х9 и 4х3, а также квадратного формата. Остальные ранжируются хуже. Размер изображения . В большинстве случаев Google не выбирает очень мелкие или слишком крупные изображения. Однако, если пользователь ищет «обои для рабочего стола», то Google понимает, что ему нужны изображения большого размера и ищет такие картинки.

. В большинстве случаев Google не выбирает очень мелкие или слишком крупные изображения. Однако, если пользователь ищет «обои для рабочего стола», то Google понимает, что ему нужны изображения большого размера и ищет такие картинки. Встроенные изображения . Если ваш визуальный контент (например, инфографика) появляется как встроенный элемент на многих сайтах и страницах, это может оказать положительный эффект на его ранжирование.

. Если ваш визуальный контент (например, инфографика) появляется как встроенный элемент на многих сайтах и страницах, это может оказать положительный эффект на его ранжирование. Традиционные факторы ранжирования для URL . Если страница architecture.com/santafe ранжировалась в топ 5 или 7 результатов поиска по запросу «архитектура Санта-Фе», высока вероятность, что изображения с этой страницы также будут ранжировать на верхних позициях в поиске по картинкам. Обратное не всегда верно. Если вы можете улучшить позиции страницы в основной выдаче, то в поиске по картинкам ранжирование изображения с этой страницы тоже, скорее всего, улучшиться. В результате вы сможете получать трафик из обоих каналов.

. Если страница architecture.com/santafe ранжировалась в топ 5 или 7 результатов поиска по запросу «архитектура Санта-Фе», высока вероятность, что изображения с этой страницы также будут ранжировать на верхних позициях в поиске по картинкам. Обратное не всегда верно. Если вы можете улучшить позиции страницы в основной выдаче, то в поиске по картинкам ранжирование изображения с этой страницы тоже, скорее всего, улучшиться. В результате вы сможете получать трафик из обоих каналов. Визуальное соответствие. Алгоритмы Google также анализируют релевантность изображения и его визуальное соответствие. Таким образом, если у вас есть фото коалы прекрасного качества и оптимизированы все факторы, упомянутые выше, то Google всё равно не покажет его по запросу «архитектура Санта-Фе».

Какие шаги стоит предпринять: рекомендации

Определите свои SEO-цели, а затем сравните их со списком ключевых слов. Проведите аудит своего списка ключевых слов на предмет видимости изображений. Для этого можно использовать инструмент Keyword Explorer, Moz Pro или другие инструменты. Как это работает: вы загружаете список всех ключевых слов и видите, сколько результатов содержат блоки с изображениями. Таким образом, вы сможете узнать, какие возможности у вас есть. Подготовьте инструкции для копирайтеров и авторов сайта. Например: убедитесь, что вы добавили подпись к фото и атрибут alt; удостоверьтесь, что параметры и размер изображения соответствуют нормам и т.д. Составьте список возможностей для поисковой оптимизации изображений. Это могут быть 5 или 10 или даже 50 ключевых слов, по которым показываются блоки с изображениями, или же совершается много поисков в Google Image Search, и нацельтесь на них. Проверьте имеющиеся на сайте изображения на предмет SEO и UX-оптимизации (размер, скорость загрузки и т.д.).

Вместо заключения

Поисковая оптимизация изображений позволяет улучшить эффективность сайта в целом. Не упускайте те возможности, которые лежат в этой области.