AMMO – танковое пиво для танкистов

Танковая экспансия из Беларуси продолжается: если доселе она была родиной игры в « World of Tanks», то теперь стала и родиной тематического пива.

Если к увлеченности игрой “в танки” прибавить креативность и дизайнерский талант, а результат соединить с мастерством белорусских пивоваров – то получится новый уникальный продукт, который порадует как завзятых геймеров, любителей онлайн-игр в жанре action, так и ценителей вкусного пива.

Это – серия крафтового пива AMMO от брендингового агентства ARMBRAND.

В основе серии лежит концепция, которая связывает две современных реальности: культуру употребления крафтового пива и мир популярных онлайн-игр на военную тематику, насчитывающих десятки миллионов поклонников. Это «пиво от фанатов игр – для фанатов». Таким образом, AMMO опирается на четкое позиционирование, апеллируя к широкой целевой аудитории.

Название ТМ эквивалентно слову «снаряд» на языке интернационального общения (американизм, сокр. от ammunition). И по форме, и по дизайну этикетки бутылки напоминают боевые снаряды. Лигатура из двух букв ММ напоминает направления атак в бою (правый фланг, центр, левый фланг).

Для разделения в серии взято соответствие сортов пива – типам снарядов. Например, самый популярный сорт крафта, IPA – бронебойный, а более плотное Black IPA – кумулятивный…

Этикетка отличает AMMO от большинства крафта сложной проработкой, явной алкогольной стилистикой и изобилует тематическими деталями.

Слоган “Winners’ beer” - “Пиво победителей” отражает стремление каждого игрока к победе.

Темы для продвижения – «Танковое пиво для танкистов» (поскольку пиво разливается из танков – емкостей для хранения пива), «Снаряды для подзарядки игроков», «Пиво не для «раков»» (т.е. не для «лузеров» в игре).

Также разработана стильная упаковка для четырех бутылок, усиливающая тему “боезаряда”, повышающая удобство транспортировки и делающая “боекомплект” – презентабельным подарком.

По замыслу создателей, изначально высокое качество продукта должно соответствовать высокому статусу и качеству игры – это своего рода премиум-аккаунт в мире пива.

Проект обладает большим потенциалом, поэтому, помимо адаптации этикетки к уже существующей бутылке 0,33л для лимитированного крафта, разработаны специальные бутылки для продажи пива в массовом сегменте, в форме снарядов, для различных объемов в стекле и ПЭТ, с соответствующим названием, понятным российскому потребителю.