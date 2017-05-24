РАЭК: кризис на рекламном рынке официально закончен

Напомним, что наивысшее место среди европейских стран Россия заняла по результатам 2013 год - 4 место в Европе. По итогам 2016 года Россия вновь заняла 4 место среди европейских стран с объемом рынка 2,64 млрд евро, при общем объеме европейского рынка в 41,8 млрд евро

В 2014-2015 годах на фоне влияния экономического кризиса на интернет-индустрию, показатели рекламного рынка России заметно ухудшились, по сравнению с другими европейскими странами, происходило падение рынка в валютном эквиваленте, по итогам 2015 года Россия опустилась на 6 место. Вместе в 2016 году мы наблюдали не просто рост - рынок наконец-то превысил показатели 2013 года, обогнав по объемам итальянский. Таким образом, мы можем констатировать, что кризис на рынке интернет-рекламы преодолен, что коррелирует с прогнозами экспертов исследования РАЭК "Кризисный барометр" 2015-2016.