РАЭК: кризис на рекламном рынке официально закончен
Согласно данным исследования The AdEx Benchmark рекламный рынок в России вышел на докризисный уровень - Россия занимает 4 место в мире по объемам данного сегмента.
Напомним, что наивысшее место среди европейских стран Россия заняла по результатам 2013 год - 4 место в Европе. По итогам 2016 года Россия вновь заняла 4 место среди европейских стран с объемом рынка 2,64 млрд евро, при общем объеме европейского рынка в 41,8 млрд евро
В 2014-2015 годах на фоне влияния экономического кризиса на интернет-индустрию, показатели рекламного рынка России заметно ухудшились, по сравнению с другими европейскими странами, происходило падение рынка в валютном эквиваленте, по итогам 2015 года Россия опустилась на 6 место. Вместе в 2016 году мы наблюдали не просто рост - рынок наконец-то превысил показатели 2013 года, обогнав по объемам итальянский. Таким образом, мы можем констатировать, что кризис на рынке интернет-рекламы преодолен, что коррелирует с прогнозами экспертов исследования РАЭК "Кризисный барометр" 2015-2016.
Аналитики РАЭК также отмечают общеевропейский тренд - рост рынка видео и мобильной рекламы, снижение рынка баннерной рекламы для десктопов. Драйверы роста - программатик-технологии и автоматизация, электронная и мобильная коммерция, рост потребления онлайн-видео, нативная реклама. Препятствия для роста: блокировщики рекламы, фрод, регулирование и конфиденциальность, технические сложности при адаптации десктоп-технологий к мобайлу.
“По медийной рекламе Россия входит в число 13 стран, которые растут быстрее рынка (рост 20,4%) . По контекстной рекламе Россия в топ-19 стран, растущих быстрее рынка (рост 21,4%). Кроме того, рынок мобильной рекламы в России вырос на 86,6% и составляет 129 млн евро. рост быстрее, чем у лидера рейтинга Великобритании (у нее 45,3%) Прогноз на 2017 год - рост примерно на 10% относительно 2016 года; основной акцент рынка - видео-реклама”, - отметил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.Источник исследования: https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/programmatic/adex-benchmark-2016-study/
25.05.2017
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