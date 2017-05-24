Лучший квас Беларуси выбирает украинский креатив Tabasco

В тендере приняли участие три страны: Беларусь, Украина и Россия. Пять агентств боролись за право работать с ведущим квасным брендом, но первенство одержал самый сильный игрок на украинском рынке – агентство Tabasco.

«Лидский квас» является лидером в категории квас на рынке Беларуси, и его цель – стать международным брендом. Достигать ее компания будет с новым креативным партнером в лице Tabasco.

Агентство будет отвечать за разработку стратегии продвижения для бренда и реализацию креативных идей.