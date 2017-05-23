Объявлены победители и аутсайдеры конкурса "Абсолютный бренд 2017"!

Avito - за то, что помогли узнать сколько стоит наш беспорядок

Тинькофф банк - за то, что стали синонимом к слову «финтек»

Burger King - за то, что переворачивают наши представления о продвижении бренда

Афиша - за то, что мы знаем, где оставим все деньги на выходных

Simplewine - за то, что внедряют культуру вина в России

Вкусвилл - за то, что дали возможность почувствовать деревню в городе

ЦИАН – за удобную возможность продать/купить/арендовать любую недвижимость на любой кошелек

Делимобиль - за смелую идею и бесплатные парковки

БЮ Александров - за то, что делают идеальные сырки, которые пока никто не смог повторить

O’stin - за развитие самого большого fashion бренда в России

В отличие от многих других конкурсов АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД - некоммерческий. Титул и награду АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД невозможно купить, ее можно только заслужить!

Награда и почетное звание АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД присуждаются лучшим 10 компаниям за выдающиеся успехи и мастерство в области создания и продвижения брендов. При этом награждается не столько бренд, сколько люди, его создавшие или развивающие. Это символ признания профессионализма команды менеджеров и владельцев бизнеса.

Состав жюри (экспертного совета) 2017 года: