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Объявлены победители и аутсайдеры конкурса "Абсолютный бренд 2017"!

Объявлены победители и аутсайдеры конкурса &quot;Абсолютный бренд 2017&quot;!

В преддверии главного события в сфере брендинга Brandbuilding-2017, которое состоится 31 мая в Москве, мы объявляем победителей и аутсайдеров конкурса «Абсолютный Бренд».

Итак, победителями конкурса стали:

  • Avito - за то, что помогли узнать сколько стоит наш беспорядок
  • Тинькофф банк - за то, что стали синонимом к слову «финтек»
  • Burger King - за то, что переворачивают наши представления о продвижении бренда
  • Афиша - за то, что мы знаем, где оставим все деньги на выходных
  • Simplewine - за то, что внедряют культуру вина в России
  • Вкусвилл - за то, что дали возможность почувствовать деревню в городе
  • ЦИАН – за удобную возможность продать/купить/арендовать любую недвижимость на любой кошелек
  • Делимобиль - за смелую идею и бесплатные парковки
  • БЮ Александров - за то, что делают идеальные сырки, которые пока никто не смог повторить
  • O’stin - за развитие самого большого fashion бренда в России

В отличие от многих других конкурсов АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД - некоммерческий. Титул и награду АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД невозможно купить, ее можно только заслужить!

Награда и почетное звание АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД присуждаются лучшим 10 компаниям за выдающиеся успехи и мастерство в области создания и продвижения брендов. При этом награждается не столько бренд, сколько люди, его  создавшие или развивающие. Это символ признания профессионализма команды менеджеров и владельцев бизнеса.

Состав жюри (экспертного совета) 2017 года:

  • ИА Интерфакс
  • Adindex.ru – навигатор рекламного рынка России
  • ИА Rambler News       
  • Vс.ru – портал для предпринимателей и растущего бизнеса
  • OOH Mag – журнал о наружной рекламе
  • Секрет Фирмы –  деловой журнал     
  • 4p.ru – маркетинг журнал
  • АКАР – Ассоциация Коммуникационных Агентств России    
  • РАМУ- Российская ассоциация маркетинговых услуг
  • Высшая Международная Школа Бренд-менеджмента и Маркетинга
  • Ваш досуг – Афиша о культурной жизни и развлечениях     
  • Event Live – Деловой портал для профессионалов event-индустрии
  • Вести.ру -  новостной портал
  • BrandLab – брендинговое агентство

Также стали известны компании, отличившиеся сомнительным брендингом за 2016-2017 год. Мы представляем их в номинации «ЧУДНЫЕ БРЕНДЫ».

Итак, в категорию «ЧУДНЫЕ БРЕНДЫ» вошли:

  • «Тантум Верде Форте» – за больного горлом репера в рекламе
  • Мясокомбинат «Останкино» – за сердце, требующее накормить, выпрыгнув из груди
  • Лоукостер «Победа» – за скандальность и бесчеловечность
  • Пенсионный фонд России - за нелепые образы в рекламе
  • «Батончик 35» – за неприкольные приколы
  • «Принцесса Нури» – за то, что у каждого в жизни был Валера
  • «Савушкин продукт» – чтобы не случилось, они продолжают доить, а мы закрывать глаза на неудачные рекламные идеи

24.05.2017

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