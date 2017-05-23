Объявлены победители и аутсайдеры конкурса "Абсолютный бренд 2017"!
В преддверии главного события в сфере брендинга Brandbuilding-2017, которое состоится 31 мая в Москве, мы объявляем победителей и аутсайдеров конкурса «Абсолютный Бренд».
Итак, победителями конкурса стали:
- Avito - за то, что помогли узнать сколько стоит наш беспорядок
- Тинькофф банк - за то, что стали синонимом к слову «финтек»
- Burger King - за то, что переворачивают наши представления о продвижении бренда
- Афиша - за то, что мы знаем, где оставим все деньги на выходных
- Simplewine - за то, что внедряют культуру вина в России
- Вкусвилл - за то, что дали возможность почувствовать деревню в городе
- ЦИАН – за удобную возможность продать/купить/арендовать любую недвижимость на любой кошелек
- Делимобиль - за смелую идею и бесплатные парковки
- БЮ Александров - за то, что делают идеальные сырки, которые пока никто не смог повторить
- O’stin - за развитие самого большого fashion бренда в России
В отличие от многих других конкурсов АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД - некоммерческий. Титул и награду АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД невозможно купить, ее можно только заслужить!
Награда и почетное звание АБСОЛЮТНЫЙ БРЕНД присуждаются лучшим 10 компаниям за выдающиеся успехи и мастерство в области создания и продвижения брендов. При этом награждается не столько бренд, сколько люди, его создавшие или развивающие. Это символ признания профессионализма команды менеджеров и владельцев бизнеса.
Состав жюри (экспертного совета) 2017 года:
- ИА Интерфакс
- Adindex.ru – навигатор рекламного рынка России
- ИА Rambler News
- Vс.ru – портал для предпринимателей и растущего бизнеса
- OOH Mag – журнал о наружной рекламе
- Секрет Фирмы – деловой журнал
- 4p.ru – маркетинг журнал
- АКАР – Ассоциация Коммуникационных Агентств России
- РАМУ- Российская ассоциация маркетинговых услуг
- Высшая Международная Школа Бренд-менеджмента и Маркетинга
- Ваш досуг – Афиша о культурной жизни и развлечениях
- Event Live – Деловой портал для профессионалов event-индустрии
- Вести.ру - новостной портал
- BrandLab – брендинговое агентство
Также стали известны компании, отличившиеся сомнительным брендингом за 2016-2017 год. Мы представляем их в номинации «ЧУДНЫЕ БРЕНДЫ».
Итак, в категорию «ЧУДНЫЕ БРЕНДЫ» вошли:
- «Тантум Верде Форте» – за больного горлом репера в рекламе
- Мясокомбинат «Останкино» – за сердце, требующее накормить, выпрыгнув из груди
- Лоукостер «Победа» – за скандальность и бесчеловечность
- Пенсионный фонд России - за нелепые образы в рекламе
- «Батончик 35» – за неприкольные приколы
- «Принцесса Нури» – за то, что у каждого в жизни был Валера
- «Савушкин продукт» – чтобы не случилось, они продолжают доить, а мы закрывать глаза на неудачные рекламные идеи
24.05.2017
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