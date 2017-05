Сразу 2 международные награды получил проект Pro-Vision

Проект российского агентства Pro-Vision Communications «Pro-Vision Dream Team: 18+. Можно всё» завоевал первое место на международной премии In2 SABRE Awards 2017 в регионе EMEA. Работа агентства была признана лучшей в номинации "BEST USE OF SOCIAL MEDIA – AGENCY" и получила Certificates of Excellence в категории “PR AGENCY EMPLOYEE PROGRAM”. Также кампания стала финалистом международной премии SABRE Awards 2017 в регионе EMEA в номинации “EMPLOYEE COMMUNICATIONS”.