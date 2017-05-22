2х2 сделал мультфильм о своём 10-летии в формате 360
В честь своего юбилея телеканал 2х2 выложил на Youtube-канале новое видео в формате VR360. Это репортаж с закрытой встречи культовых героев 2х2 глазами зрителя, попавшего в праздничный торт.
Ролик является частью юбилейной промокампании «2х2=10: телеторт для взрослых», которая стартует в июне 2017 года. Телеканал запустит новое эфирное оформление, в котором летающий праздничный торт появляется в городах России и превращает их в часть анимационной вселенной 2х2.
Огромное кондитерское изделие будет парить над Россией не только в эфире телеканала, но и в реальности. В планах 2х2 специальная летняя акция: надувной телеторт будет прилетать в города и раздавать зрителям брендированные подарки.
Денис Всесвятский, директор Телеканала 2х2:
«Всем, кто считает, что 2х2 уже не торт, со всей ответственностью заявляю: мы торт, и ещё какой! Телеторт 2х2 вот уже 10 лет телепортирует взрослое население России в анимационную вселенную, добавляет привкус самоиронии к реальности и не вызывает ожирение. Мы планируем праздновать десятилетие всё лето и приготовили несколько маркетинговых акций, а пока что смотрите наше видео 360 и готовьтесь к раздаче сладкого!»
Юбилейный ролик «2х2 – телеторт для взрослых» в режиме 360 создан силами Студии анимации 2х2 при поддержке режиссера Георгия Молодцова, режиссера 360 Романа Верещака, а также звукорежиссера Александра Соколова.
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