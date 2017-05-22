Креатив

2х2 сделал мультфильм о своём 10-летии в формате 360

2х2 сделал мультфильм о своём 10-летии в формате 360

В честь своего юбилея телеканал 2х2 выложил на Youtube-канале новое видео в формате VR360. Это репортаж с закрытой встречи культовых героев 2х2 глазами зрителя, попавшего в праздничный торт.

Ролик является частью юбилейной промокампании «2х2=10: телеторт для взрослых», которая стартует в июне 2017 года. Телеканал запустит новое эфирное оформление, в котором летающий праздничный торт появляется в городах России и превращает их в часть анимационной вселенной 2х2.

Огромное кондитерское изделие будет парить над Россией не только в эфире телеканала, но и в реальности. В планах 2х2 специальная летняя акция: надувной телеторт будет прилетать в города и раздавать зрителям брендированные подарки.

Денис Всесвятский, директор Телеканала 2х2:

 «Всем, кто считает, что 2х2 уже не торт, со всей ответственностью заявляю: мы торт, и ещё какой! Телеторт 2х2 вот уже 10 лет телепортирует взрослое население России в анимационную вселенную, добавляет привкус самоиронии к реальности и не вызывает ожирение. Мы планируем праздновать десятилетие всё лето и приготовили несколько маркетинговых акций, а пока что смотрите наше видео 360 и готовьтесь к раздаче сладкого!»

Юбилейный ролик «2х2 – телеторт для взрослых» в режиме 360 создан силами Студии анимации 2х2 при поддержке режиссера Георгия Молодцова, режиссера 360 Романа Верещака, а также звукорежиссера Александра Соколова.

23.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

на правах рекламы

Есть мнение ...

Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
6 майских тезисов о креативности в рекламе6 майских тезисов о креативности в рекламе
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

23.05.2017 - 13:17
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация