Навигация в доме-музее Марины Цветаевой

По адресу Борисоглебский переулок, 6 расположен доходный дом конца XIX века. В одной из его четырех квартир с 1913 по 1923 год, вплоть до эмиграции, жила Марина Ивановна Цветаева — русская поэтесса, прозаик и переводчица. К 125-летию со дня рождения Цветаевой в доме проводится ремонт, в рамках которого в студии создана система навигации по особняку.

Гости в доме

Движение в доме сложно организовано вокруг лестниц. Гостям сначала нужно спуститься вниз за билетами, а затем подняться на 1-й или 2-й этаж, где расположены выставочные залы и квартира поэтессы. Несмотря на сложность маршрута, навигационных знаков немного, поэтому они не загромождают пространство. Содержание указателей тоже предельно простое: в квартиру — наверх, за билетами — вниз.

Стрелки повторяют траекторию движения гостей в доме. Сначала вниз. Затем наверх.

Выставочные залы пронумерованы так же, как бывшие квартиры. Небольшая историческая справка о каждой из них создает у гостей представление о характере дома и его жильцах.

Истории подсказывают, что Цветаева занимала не весь особняк

Большинство знаков изготовлены из камня. Они имеют приятный объем и едва заметную текстуру, которые созвучны общему облику дома.

Мемориальная квартира

В квартире № 3, где жила поэтесса, располагается основная экспозиция музея. Внутри все приближено к реальной обстановке 1910-х годов, поэтому навигации закономерно нет, а у входа гостей встречают аннотация и объемный план.

Вход в квартиру. Аннотация с планом расположены сразу напротив лестницы. Гости изучают план, не мешая входящим и выходящим людям

Цветаева справедливо называла квартиру нагромождением комнат. Чтобы помочь посетителям разобраться в хитросплетении пространств, на плане для каждого помещения выбран яркий и запоминающийся объект из обстановки.

Приятные мелочи

Кружа по дому, рано или поздно гости попадают на черную лестницу — здесь продолжается рассказ про историю здания.

Служебные помещения заперты, но обозначены ненавязчиво — на ручках дверей висят небольшие ярлыки, которые не привлекают к себе внимания и не портят ощущение от экспозиции.

Табличка заметна только у самой двери

Создание навигации в доме-музее Марины Цветаевой

Знакомимся на экскурсии с домом. Отметаем идеи про почерк, стихи, цитаты, книжные листы и тому подобное. В музее все про Цветаеву — навигации в этом хоре не место. Зато есть дом. Дом, в котором жила не только поэтесса, дом, который тоже имеет свою маленькую историю. Например, вот так.

Проходит пара месяцев.

Подготовка

Отправляемся на вторую экскурсию. Музей формулирует задачи: — Провести гостя от входа к кассам, от касс — к экспозиции. Гости могут обходить залы в любом порядке, но не попасть к кассам не могут. — В мемориальной квартире навигации не будет, поэтому нужна схема квартиры для стенда с аннотацией и буклетов. — Нужно придумать, как назвать или пронумеровать залы. — Нужно закрыть многочисленные служебные двери так, чтобы не выжечь все вокруг надписями «Прохода нет!».

Записываем экскурсию на диктофон, делаем пометки на чертежах, фотографируем важные места для последующего анализа в студии и презентационных картинок, снимаем видеопроходы по основным маршрутам, чтобы точно знать, что видит гость, а что нет. Словом, готовим материал для того, чтобы в музей дальше требовалось ходить по минимуму.

Старт

Широкими мазками прикидываем логику: здание сложное, жесткого маршрута внутри нет, и в любой точке должно быть понятно, где квартира Цветаевой, билеты и выход. Планировка внутри залов тоже сложная: некоторые комнаты идут анфиладой, другие тупиковые. Все очень сложно переплетено, и это не тот дом, где стоит на каждом углу стрелочки ставить.

Если взглянуть широко, то сказать нужно немного: — квартира Цветаевой где-то наверху; — билеты и гардероб внизу, в подвале; — а посередине — выставочные залы.

Чем раньше поселим это знание в голове гостей, тем меньше придется развешивать знаков повсюду.

Поместим сразу на встречающей стойке: квартира — наверх, билеты — вниз. Вот и решение.

Следом разбираемся с нумерацией залов. На первом этаже их пять, на втором, помимо квартиры Цветаевой, один. Не называть же их по порядку. На помощь приходит идея с историей дома. Залы располагаются в бывших квартирах, у квартир были номера, ими и воспользуемся для ориентирования. Не беда, что залов больше, чем квартир, — достаточно завести гостя в нужную дверь с лестницы, а дальше он сам разберется, как двигаться, экспозиция подскажет.

Докручиваем тему с историей дома в номерах и текстах на стенах. Примерно очерчиваем остальные детали.

Вишенкой на торте становится идея, которая погрузит гостей в атмосферу времени еще до начала экспозиции. (Пока ждет реализации.) Собираем первую презу для заказчика.

Пока есть время перед презентацией, думаем еще. Почему бы не сделать номера квартир пропитанными духом дореволюционной типографики. Отправляемся на «Коллекционерус» и собираем второе направление с номерами квартир.

Презентуем. Заказчик колеблется и выбирает первое направление.

Проработка

Окей, идеи приняты — пора найти стиль верстки, определиться с местом для каждой таблички, выбрать материалы и способы производства.

Создаем черновик расположения знаков на плане, в зависимости от вектора взгляда разных потоков.

Берем несколько указателей в текущей верстке, чистую бумагу, маркер и снова отправляемся в музей. На месте принимаем решение, где и что уместно написать, а где нет. Несколько раз проходимся с заказчиком по маршрутам, правим и получаем точное наполнение каждого знака.

Параллельно развиваем верстку.

Независимо от принятых решений продолжаем примерять макеты в музее, оттачиваем формулировки, носим варианты арт-диру.

Верстка скучная. Заход в титулы не встречает понимания у арт-директора.

Крутим еще.

Появилась интересная игра в наборе, финал где-то уже близко.

Примеряем и снова уточняем формулировки.

Неплохо, но, кажется, теперь нужно слегка успокоить.

В итоге собираем три подхода к верстке и показываем арт-директору.

Арт-директор выбирает второй вариант.

Разверстываем и отдаем на просчет в производство, держим в голове, что режимка пока ни к черту и еще пару знаков точно придется переверстать.

Параллельно прикидываем носитель со схемой квартиры. Отдаем иллюстратору эскиз плана, предварительно рассказав, как все устроено, и снабдив фотками.

Иллюстратор возвращается с красотой. Примеряем и оцениваем масштаб.

Верстаем формат с аннотацией, который тоже проходит путь от «скучно» до «норм».

Ставим подписи.

Выбираем материалы и отдаем в производство.

Монтаж

Размечаем места для каждого знака и в день X отправляемся помогать рабочим принимать верные решения.

Готово.

Состав творческой группы:

арт-директор: Артемий Лебедев

дизайнер: Марк Родионов

иллюстратор: Алена Софьина

редактор: Анна Ватриковская

переводчик: Татьяна Козлова

менеджеры: Ольга Каллаур, Светлана Кост