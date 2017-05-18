Rambler&Co приобретает Eagle Platform

Группа компаний Rambler&Co объявляет о сделке по приобретению технологичной российской видео-платформы Eagle. В планы группы компаний входит дальнейшее развитие сервиса, в том числе и на рынке профессиональных B2B-услуг, а также интеграция его с другими направлениями холдинга. Сделка проходит при участии российского венчурного фонда Prostor Capital.

Арсений Громов, инвестиционный директор Rambler&Co:

«Видео-направление было и остается одним из стратегически приоритетных направлений Rambler&Co. Приобретение собственной технологии и видео-платформы отлично вписывается в инвестиционную стратегию Rambler&Co по развитию приоритетных направлений».

Ольга Трушкова, руководитель Видео.Платформы Rambler&Co:

«Аудитория проектов Rambler&Co имеет большой потенциал с точки зрения видео. Мы планируем активно развивать данное направление, а одним из его ключевых компонентов является видео-платформа. Уверены, экспертиза Rambler&Co позволит существенно улучшить технологическую составляющую сервиса, дополнить и расширить функционал платформы. Эти улучшения, надеемся, будут полезны как нынешним, так и будущим клиентам сервиса».

Анатолий Воронцов, основатель и генеральный директор «Далтон Медиа»:

«Данная сделка стала логичным результатом нашего многолетнего сотрудничества с группой компаний Rambler&Co, которая являлась нашим стратегически значимым клиентом. Уверен, что совместное будущее, основанное на видео-технологиях, наработанных нашей компанией, и серьезных аудиторных показателях медиа-проектов группы, будет фантастически продуктивным».

Алексей Соловьев, управляющий директор Prostor Capital:

«Это второй выход нашего фонда из портфельной компании. Мы продолжаем реализовывать изначальную стратегию фонда, осуществляя выходы из портфельных компаний на 4-5 год после нашей инвестиции».

Видео-платформа Eagle - профессиональный облачный сервис для быстрого создания видеопроектов "под ключ" с минимальными затратами. Платформа предоставляет видео-хостинг, плеер, обширную статистику, возможность доставки контента на любые устройства, прямые трансляции и возможность монетизации видео. Сервис востребован крупными интернет медиа-компаниями, среди них: телеканал «Дождь», «Ведомости», все проекты группы компаний Rambler&Co, «Комсомольская правда».