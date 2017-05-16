Почему я ненавижу ваш ФЕЙКОВЫЙ редизайн!

Я устал наблюдать новые и, честно говоря, глупые редизайны Facebook, Skype и Twitter всплывающие в моей новостной ленте. Почему бы не сделать что-нибудь полезное?

Перестаньте поддерживать эти редизайны лайками, репостами и статьями на Muzli, Medium, Designer News и т.д. Вы поощряете эту безмозглую работу. Эти дизайнеры могут начать думать, что они настоящие профессионалы, и что они знают больше о том, как популярные сервисы должны выглядеть, чем их создатели.

Оговорка: Я не думаю, что все редизайны имеют глупый и непривлекательный интерфейс, но я думаю, что 99% из них именно такие. Если вы прочтете эту статью до конца, ваш редизайн может просто оказаться в 1%.

Мне кажется, что люди делают редизайн популярных сервисов, потому что они:

Хотят посещений

Вынуждены компенсировать слабое портфолио

Ищут дизайнерский опыт

UI / UX работа заключается не только в создании красивой картинки. Речь идет об удовлетворении потребностей ваших клиентов, предоставляя пользователям новый опыт и вдохновляя их на действия. Очень важно проводить исследования, обсуждать идеи с продакт-менеджерами, понимать потребности бизнеса и проверять свои предположения. Только после всего этого вы можете начать рисовать.

Позвольте мне объяснить, почему ленивые редизайны не являются хорошим PR для вас, как составить внушительное портфолио без глупой работы и где найти реальный опыт в проектах, которые делают мир лучше.

Почему редизайны – это плохой PR

Если вы в начале своей карьеры и не имеете портфолио, может возникнуть соблазн придумать концепцию редизайна Facebook. Но, скорее всего, вы совершите много ошибок, которые профессиональные UI дизайнеры сразу заметят. Просто взгляните на эти редизайны:

Редизайн Google

По какой-то причине этот дизайнер решил забыть о брендинге и использовать жирный цвет фона, который выглядит довольно хорошо, но разбивает фокус. Он также переместил Настройки учетной записи в левый угол, когда есть установленная практика их размещения в верхнем правом углу.

Редизайн Skype

Это концепция Skype с Muzli. И снова мы видим, что дизайнер забыл о брендинге и сделал Skype очень похожим на Viber. Я понятия не имею, почему здесь яркая, фиолетовая и розовая левая панель. Благодаря такому дизайну пользователей вынуждают больше сосредоточиться на списке разговоров, чем на их текущем чате.

Дизайнер, вероятно, использовал эти цвета, потому что он думал, что это выглядит круто. Прекратите. Делайте редизайн, потому что это правильно, потому что он имеет смысл, потому что он поможет пользователям решить проблему или потому, что это поможет продать ваш продукт. Не делайте этого только потому, что это выглядит круто!

Редизайн Facebook

Еще одна концепция Facebook. Эти ребята проделали огромную работу, но я не могу себе представить, что Facebook будет внедрять эти изменения в ближайшее время. Темные цвета, вид сетки, кнопка с градиентом в стиле Apple и без рекламы? Правда?

Но после того, как вы сделаете редизайн, вы можете опубликовать его на своем веб-сайте и обмануть потенциальных клиентов, заставив их поверить, что вы работали с Facebook или другими крупными компаниями. Это очень распространенный трюк.

Отличный пример того, как вы можете пострадать от этого – вот эти ребята http://flatstudio.co/. Они создали редизайн газеты New York Times, запустили для него специальный веб-сайт и разместили его на Behance, Dribbble, и своем собственном сайте. Вероятно, они потратили несколько месяцев на эту работу, но через несколько недель ее вычистили из Интернета. Полагаю, кто-то из New York Times послал им предупреждение.

Концепт New York Times

Эти ребята очень хитрые, потому что на их сайте вы можете найти логотипы Google, Microsoft и Tesla и сделать (неверное) предположение, что они действительно работали с этими компаниями. На самом деле, у них есть только концепции редизайна.

Если вы все равно решили сделать редизайн популярного сервиса:

Не забывайте о брендинге

Постарайтесь получить максимум аналитики

Внедряйте элементы монетизации (реклама, баннеры и т.д.)

Попытайтесь улучшить весь пользовательский опыт, а не только интерфейс.

Взгляните на этот женский подход: https://medium.freecodecamp.com/i-wanted-to-see-how-far-i-could-push-myself-creatively-so-i-redesigned-instagram-1ff99f28fa8b#.72jj409ck

Она провела много исследований и предложила действительно хорошие улучшения UX. Она отличный пример того, что вам следует делать при редизайне.

Как вы можете сделать мир лучше и получить реальный опыт?

Благотворительные организации по всему миру пытаются помочь людям, но очень часто у них ужасные веб-сайты. Полагаю, они были бы рады бесплатной дизайн помощи, так что предложите свои услуги! Это также замечательный способ улучшить свою карму.

http://www.nastenka.ru/

http://www.cancersurvivorsfund.org/

https://paradisecharity.org/

http://rachelfriends.org/previews/rachelplus-en/

Не нравится такой подход? Вы также можете выбрать сайты известных достопримечательностей и предложить им помощь. Каждый день у них много посетителей, но часто нет замечательных сайтов.

http://www.galleriaborghese.it/en

http://www.stage-entertainment.fr/theatre-mogador

http://www.patrimonionacional.es/

Хотите попробовать сделать дизайн для интернет-магазинов? Давайте загуглим “Доставка цветов Париж” и выберем несколько примеров с плохо проработанным дизайном:

http://www.parisfloristandgifts.com/

https://www.arenaflowers.com/international/france

http://www.interflora.fr/

Не стесняйтесь писать сообщения владельцам сайтов или спросить своих друзей, возможно им нужна ваша помощь. Вы найдете реальный проект и реальный опыт. С помощью этого метода вы улучшите свои коммуникативные навыки, получите ценные новые контакты и узнаете об аналитике и предпочтениях клиентов из первых рук.