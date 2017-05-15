ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за апрель 2017 года

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Журналист ИЦ* 1 0 Владимир Познер 7 819,2 2 0 Маргарита Симоньян 6 678,5 3 0 Алексей Венедиктов 4 882,5 4 +5 Дмитрий Муратов 3 466,1 5 +3 Ксения Собчак 3 188,2 6 +1 Владимир Соловьев 3 100,4 7 -2 Андрей Малахов 2 682,6 8 -2 Дмитрий Киселев 2 356,1 9 new Василий Уткин 2 054,2 10 new Елена Милашина 2 004,9 11 +4 Сергей Доренко 1 924,8 12 0 Николай Сванидзе 1 700,1 13 new Максим Шевченко 1 484,4 14 new Дмитрий Губерниев 1 441,7 15 new Олег Кашин 1 271,3

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Во время творческого вечера в Воронеже телеведущий Владимир Познер признался в употреблении и выращивании марихуаны у себя на даче, а также призвал легализовать наркотики. По словам Познера, пока продажа наркотиков приносит колоссальные доходы, люди будут рисковать жизнью и ввязываться в нелегальный бизнес. "Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно", — отметил Владимир Познер.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию на слушаниях в сенате США, куда сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин принесла фотографию, на которой главред запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. "Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — сказала Симоньян.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция прекращает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером до тех пор, пока он не принесет извинения ведущей Ольге Бычковой за свое поведение в эфире программы "Особое мнение". Также Алексей Венедиктов призвал следователей и силовиков отреагировать на угрозы в адрес журналистов "Новой газеты", написавших о преследовании гомосексуалистов в Чечне.

Самые заметные перемещения в ТОП-5 у Дмитрия Муратова (+5) и Ксении Собчак (+3).

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников издания принести извинения за якобы ложные сообщения о притеснении геев в Чечне.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Петербурге, в котором посоветовала ему переключить внимание с разгона митингов на борьбу с терроризмом.

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