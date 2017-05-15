ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за апрель 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2017 года. Лидеры медиарейтинга – Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов.
ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Журналист
|
ИЦ*
|
1
|
0
|
Владимир Познер
|
7 819,2
|
2
|
0
|
Маргарита Симоньян
|
6 678,5
|
3
|
0
|
Алексей Венедиктов
|
4 882,5
|
4
|
+5
|
Дмитрий Муратов
|
3 466,1
|
5
|
+3
|
Ксения Собчак
|
3 188,2
|
6
|
+1
|
Владимир Соловьев
|
3 100,4
|
7
|
-2
|
Андрей Малахов
|
2 682,6
|
8
|
-2
|
Дмитрий Киселев
|
2 356,1
|
9
|
new
|
Василий Уткин
|
2 054,2
|
10
|
new
|
Елена Милашина
|
2 004,9
|
11
|
+4
|
Сергей Доренко
|
1 924,8
|
12
|
0
|
Николай Сванидзе
|
1 700,1
|
13
|
new
|
Максим Шевченко
|
1 484,4
|
14
|
new
|
Дмитрий Губерниев
|
1 441,7
|
15
|
new
|
Олег Кашин
|
1 271,3
СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:
Во время творческого вечера в Воронеже телеведущий Владимир Познер признался в употреблении и выращивании марихуаны у себя на даче, а также призвал легализовать наркотики. По словам Познера, пока продажа наркотиков приносит колоссальные доходы, люди будут рисковать жизнью и ввязываться в нелегальный бизнес. "Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно", — отметил Владимир Познер.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию на слушаниях в сенате США, куда сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин принесла фотографию, на которой главред запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. "Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — сказала Симоньян.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция прекращает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером до тех пор, пока он не принесет извинения ведущей Ольге Бычковой за свое поведение в эфире программы "Особое мнение". Также Алексей Венедиктов призвал следователей и силовиков отреагировать на угрозы в адрес журналистов "Новой газеты", написавших о преследовании гомосексуалистов в Чечне.
Самые заметные перемещения в ТОП-5 у Дмитрия Муратова (+5) и Ксении Собчак (+3).
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников издания принести извинения за якобы ложные сообщения о притеснении геев в Чечне.
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Петербурге, в котором посоветовала ему переключить внимание с разгона митингов на борьбу с терроризмом.
Методика:
- В медиарейтинг вошли российские журналисты.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
- Период исследования: апрель 2017 год.
- Данные для рейтинга рассчитаны 15.05.2017.
- Рейтинг рассчитан по российским СМИ.
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