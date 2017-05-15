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ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за апрель 2017 года

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за апрель 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых российских журналистов за апрель 2017 года. Лидеры медиарейтинга – Владимир Познер, Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов.

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:

Место   в рейтинге

Перемещение   за месяц

Журналист

ИЦ*

1

0

Владимир Познер

7   819,2

2

0

Маргарита Симоньян

6   678,5

3

0

Алексей Венедиктов

4   882,5

4

+5

Дмитрий Муратов

3   466,1

5

+3

Ксения Собчак

3   188,2

6

+1

Владимир Соловьев

3   100,4

7

-2

Андрей Малахов

2   682,6

8

-2

Дмитрий Киселев

2   356,1

9

new

Василий Уткин

2   054,2

10

new

Елена Милашина

2   004,9

11

+4

Сергей Доренко

1   924,8

12

0

Николай Сванидзе

1   700,1

13

new

Максим Шевченко

1   484,4

14

new

Дмитрий Губерниев

1   441,7

15

new

Олег Кашин

1   271,3

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Во время творческого вечера в Воронеже телеведущий Владимир Познер признался в употреблении и выращивании марихуаны у себя на даче, а также призвал легализовать наркотики. По словам Познера, пока продажа наркотиков приносит колоссальные доходы, люди будут рисковать жизнью и ввязываться в нелегальный бизнес. "Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно", — отметил Владимир Познер.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию на слушаниях в сенате США, куда сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин принесла фотографию, на которой главред запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. "Шеф, все пропало! Везде RT! Даже я меньше переживаю об RT и Sputnik, чем американские сенаторы", — сказала Симоньян.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция прекращает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером до тех пор, пока он не принесет извинения ведущей Ольге Бычковой за свое поведение в эфире программы "Особое мнение". Также Алексей Венедиктов призвал следователей и силовиков отреагировать на угрозы в адрес журналистов "Новой газеты", написавших о преследовании гомосексуалистов в Чечне.  

Самые заметные перемещения в ТОП-5 у Дмитрия Муратова (+5) и Ксении Собчак (+3).

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал сотрудников издания принести извинения за якобы ложные сообщения о притеснении геев в Чечне.

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Петербурге, в котором посоветовала ему переключить внимание с разгона митингов на борьбу с терроризмом.

Методика:

  1. В медиарейтинг вошли российские журналисты.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
  4. Период исследования: апрель 2017 год.
  5. Данные для рейтинга рассчитаны 15.05.2017.
  6. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

16.05.2017

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