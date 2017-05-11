Креатив

В миксе вкуснее!

В миксе вкуснее!

Бренд «Моя семья» и агентство MullenLoweMoscow запустили в эфир российских телеканалов новый рекламный ролик «Грейпельсин».

Порой кажется, что дети пойдут на все ради самого вкусного! Именно о такой знакомой многим семейной ситуации рассказывает ролик, в котором между двумя сестренками разыгрывается борьба за новый «Цитрусовый микс» - сочетание сочного сладкого апельсина и ароматного грейпфрута. К счастью, на помощь приходит папа и спасает ситуацию.

В этом сезоне в рекламе бренда «Моя семья» зрители увидят новых героев. Среди них стоит отметить юную звезду детского шоу талантов «Лучше всех» Еву Смирнову, которая выступила в нестандартном для себя амплуа и раскрыла еще один свой талант - актерский. 

Обновив рекламных персонажей, «Моя семья» не изменила своим главным принципам: искренности, простоте, вере в то, что секрет гармонии и семейного счастья кроется в умении приходить к компромиссу и с юмором относиться к происходящему.

Помимо ТВ-ролика, режиссером которого по традиции выступил Ярослав Чеважевский, герои новой семьи появятся в рекламном видео в местах продаж и в онлайн коммуникации бренда - на сайте и в соцсетях.

 

«Мултон»

Светлана Панев – Marketing Director

Наталья Глаголевская – Senior Brand Manager

Дарья Бражникова – IMC Manager

 

MullenLowe Moscow:

Михаил Пантелеев – Creative Director

Андрей Мальцев – Senior Art Director

Александра Шокина – Senior Copywriter

Дарья Каурцева – Art Director

Анна Лукьянова - Copywriter

Анастасия Караматозян – Group Account Director

Кирилл Шишов – Account Manager

Наталья Масюкова – Senior Producer

Сергей Посулихин - Producer

 

Film Service:

Ярослав Чеважевский – Режиссер

Светлана Штаф – 2-ой Режиссер

Ольга Митина – Producer

12.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

12.05.2017 - 10:47
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация