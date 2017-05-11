В миксе вкуснее!

Порой кажется, что дети пойдут на все ради самого вкусного! Именно о такой знакомой многим семейной ситуации рассказывает ролик, в котором между двумя сестренками разыгрывается борьба за новый «Цитрусовый микс» - сочетание сочного сладкого апельсина и ароматного грейпфрута. К счастью, на помощь приходит папа и спасает ситуацию.

В этом сезоне в рекламе бренда «Моя семья» зрители увидят новых героев. Среди них стоит отметить юную звезду детского шоу талантов «Лучше всех» Еву Смирнову, которая выступила в нестандартном для себя амплуа и раскрыла еще один свой талант - актерский.

Обновив рекламных персонажей, «Моя семья» не изменила своим главным принципам: искренности, простоте, вере в то, что секрет гармонии и семейного счастья кроется в умении приходить к компромиссу и с юмором относиться к происходящему.

Помимо ТВ-ролика, режиссером которого по традиции выступил Ярослав Чеважевский, герои новой семьи появятся в рекламном видео в местах продаж и в онлайн коммуникации бренда - на сайте и в соцсетях.

«Мултон»

Светлана Панев – Marketing Director

Наталья Глаголевская – Senior Brand Manager

Дарья Бражникова – IMC Manager

MullenLowe Moscow:

Михаил Пантелеев – Creative Director

Андрей Мальцев – Senior Art Director

Александра Шокина – Senior Copywriter

Дарья Каурцева – Art Director

Анна Лукьянова - Copywriter

Анастасия Караматозян – Group Account Director

Кирилл Шишов – Account Manager

Наталья Масюкова – Senior Producer

Сергей Посулихин - Producer

Film Service:

Ярослав Чеважевский – Режиссер

Светлана Штаф – 2-ой Режиссер

Ольга Митина – Producer