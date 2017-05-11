В миксе вкуснее!
Бренд «Моя семья» и агентство MullenLoweMoscow запустили в эфир российских телеканалов новый рекламный ролик «Грейпельсин».
Порой кажется, что дети пойдут на все ради самого вкусного! Именно о такой знакомой многим семейной ситуации рассказывает ролик, в котором между двумя сестренками разыгрывается борьба за новый «Цитрусовый микс» - сочетание сочного сладкого апельсина и ароматного грейпфрута. К счастью, на помощь приходит папа и спасает ситуацию.
В этом сезоне в рекламе бренда «Моя семья» зрители увидят новых героев. Среди них стоит отметить юную звезду детского шоу талантов «Лучше всех» Еву Смирнову, которая выступила в нестандартном для себя амплуа и раскрыла еще один свой талант - актерский.
Обновив рекламных персонажей, «Моя семья» не изменила своим главным принципам: искренности, простоте, вере в то, что секрет гармонии и семейного счастья кроется в умении приходить к компромиссу и с юмором относиться к происходящему.
Помимо ТВ-ролика, режиссером которого по традиции выступил Ярослав Чеважевский, герои новой семьи появятся в рекламном видео в местах продаж и в онлайн коммуникации бренда - на сайте и в соцсетях.
«Мултон»
Светлана Панев – Marketing Director
Наталья Глаголевская – Senior Brand Manager
Дарья Бражникова – IMC Manager
MullenLowe Moscow:
Михаил Пантелеев – Creative Director
Андрей Мальцев – Senior Art Director
Александра Шокина – Senior Copywriter
Дарья Каурцева – Art Director
Анна Лукьянова - Copywriter
Анастасия Караматозян – Group Account Director
Кирилл Шишов – Account Manager
Наталья Масюкова – Senior Producer
Сергей Посулихин - Producer
Film Service:
Ярослав Чеважевский – Режиссер
Светлана Штаф – 2-ой Режиссер
Ольга Митина – Producer
12.05.2017
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