В AdShot Creative разработали ключевой образ для нового мобильного приложения BASF.

Перед креативным агентством полного цикла AdShot Creative стояла задача разработать рекламный образ для нового мобильного каталога BASF и продемонстрировать все его преимущества для фермера.

Обновленное мобильное приложение «Каталог СЗР BASF 2017» призвано стать надежным помощником и советчиком для агрономов. Вся необходимая информация доступна для пользователей в любое время и в любом месте. В частности, аграрии могут подобрать оптимальное решение для защиты своих культур и узнать о способе и норме применения препаратов. Кроме того, это новейший удобный способ получить оперативную консультацию от менеджеров компании BASF.

С помощью простого и емкого образа – каталога BASF в виде смартфона, который всегда под рукой, дизайнеры AdShot Creative показали, как знания могут быть интегрированы в современные технологии. И как просто с BASF пользоваться всей доступной и актуальной информацией для защиты урожая.

Во время разработки ключевого образа, агентство отталкивалось от потребностей целевой аудитории – быть во всеоружии в борьбе с вредоносными объектами. Быстрый доступ к нужной информации помогает вовремя устранить опасности и сохранить урожай. А что может быть доступней, чем мобильный каталог? Визуальная метафора помогает сложить воедино два образа – удобство в поиске информации в виде цветных мини-закладок печатного каталога и быстрый доступ к ней со своего смартфона. Так, нам удалось соеденить вместе традиции и инновации компании BASF.

Проект реализован в рамках выигранного в 2016 году креативным агентством полного цикла AdShot Creative тендера на креативное обслуживание гиганта BASF.

Сергей ЦЫГАНЕНКО, CEO AdShot Creative

Создание мобильного каталога – эффективное маркетинговое решение, которое упрощает доступ к продуктам BASF не только фермерам, но и менеджерам по продажам компании. А господствующий сейчас тренд практичности и лаконичности лег в основу как веб дизайна мобильного приложения, так и его рекламного образа. Концепция «каталога в кармане» родилась из потребностей ЦА и оформилась в стильный визуальный образ, реализованный специалистами нашего дизайнерского отдела.

Дарья ДОВГУША, Менеджер по маркетинговым коммуникациям BASF:

С новым мобильным приложением мы предоставляем нашим клиентам быстрый доступ к актуальной информации по нашим продуктам в любое время и в любом месте. Перед агентством мы ставили задачу разработки общей концепции и визуального образа рекламной кампании. Дизайнеры AdShot представили много хороших решений, проявив традиционно клиентоориентированный подход и высокий профессионализм. В итоге, мы остановились на одном из предложенных ключевых образов. Простота, элегантность и доступность мобильного каталога BASF показаны в нем максимально понятно и креативно.