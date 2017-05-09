10 коммерческих трендов в спортивной индустрии
Индустрия спорта сегодня развивается на спринтерских скоростях. С одной стороны, мир спорта трансформируется под влиянием мировых технологических и медийных трендов, с другой – эволюция происходит внутри самого спортивного рынка с вовлечением новых стран, ростом бюджетов спонсоров и развитием новых спортивных форматов, таких как киберспорт.
На основе анализа собственных данных и опыта работы с индустрией Nielsen выделяет 10 коммерческих трендов, которые будут влиять на мир спорта в этом году и в ближайшей перспективе.
- В большой спорт вовлекаются новые страны. Ближайшие мировые турниры по футболу пройдут в России и Катаре, Олимпийские игры – в странах Азии. Все это влияет на масштабы инвестиций в спорт со стороны правительства и бизнеса Китая: Alibaba заключила долгосрочный контракт с Международным олимпийским комитетом, Wanda Group и Hisense – c FIFA. Власти Китая предполагают создать к 2025 году в стране индустрию спорта объемом 813 млрд долл. США.
- Увеличиваются инвестиции в приобретение интеллектуальной собственности. Борьба за контент и право распоряжения им становится интенсивнее, одновременно с этим появляются и новые источники контента: спортсмены сами превращаются в «медиа», общаясь с аудиторией без посредников; правообладатели объединяют усилия с брендами, телевещателями, а зачастую и самостоятельно работают над созданием уникального контента.
- Конкуренция за внимание болельщиков побуждает создавать новые форматы. Изменения касаются времени проведения турниров и трансляций, создания укороченных версий игр, появления новых спортивных форматов, например соревнований по дрон-рейсингу.
- Взаимовлияние индустрии развлечений и спорта становится интенсивнее. Музыкальные выступления и шоу – неотъемлемая часть праздника на спортивных мероприятиях. По-прежнему важен поиск синергии от объединения двух массовых зрелищных форматов. Например, 16 % американцев посещали музыкальное событие, связанное со спортивным мероприятием, но 46 % из них не приходили на само спортивное мероприятие.
- Спортивные события в прямом эфире все чаще смотрят в социальных сетях и через каналы over-the-top (ОТТ). Просмотр контента через ОТТ-канал будет все более привлекательным с расширением возможностей и платформ. Все игроки рынка, особенно владельцы прав на контент, смогут монетизировать этот тренд.
- «Подключенность» фанатов открывает новые возможности коммуникации с ними. От создания эмоционального вовлечения до наращивания выручки от работы с фанатами – мобильный телефон в руках становится главной точкой контакта с аудиторией.
- Киберспорт продолжает развитие. И хотя на статус серьезной спортивной силы эта индустрия пока не рассчитывает, крупнейшие спортивные клубы уже приобретают киберкоманды и киберигроков, надеясь вместе с ними привлечь новую молодую аудиторию.
- Социальная ответственность становится неотъемлемой частью спорта. От поддержки локальных сообществ и заботы об окружающей среде до соблюдения высоких этических стандартов при осуществлении работы как спортивными функционерами, так и самими спортсменами – аудитория обращает внимание на социальные эффекты, которые спортивный бизнес оказывает на общество.
- Данные и СRM-системы становятся основой взаимоотношений с болельщиками. Персонализированный подход не только позволяет предоставлять определенным сегментам и даже индивидам привязанный к их интересам контент, но и открывает возможность монетизации отношений через схемы членства, подписок, прямых продаж. Благодаря данным спонсоры могут лучше продумывать активации и проводить эффективные кампании.
- Научный подход к спонсорству: измерения возврата на инвестиции становится все более актуальным. Постанализ дает маркетологам возможность оценить эффективность прошедших кампаний, но следующим шагом станет предиктивный анализ эффекта от кампаний и спонсорства.
Advertology.Ru
10.05.2017
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