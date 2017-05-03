Мобильный оператор WIN Mobile предложил комфортный национальный роуминг

Крымский мобильный оператор WIN Mobile объявил о начале новой рекламной кампании, посвященной низкой стоимости вызовов и мобильного интернета в национальном роуминге.

Предложение направлено на абонентов Республики Крым и г. Севастополь, пользующихся сим-картой Win mobile за пределами полуострова, а в частности во время поездок по России.

Разработку рекламной кампании осуществляло независимое коммуникационное агентство IQ HARVEST. Команда агентства обратилась к абонентам мобильного оператора посредством узнаваемых и понятных образов, сделав акцент на комфортном общении в национальном роумингом с сим-картой Win mobile.

Поскольку сувениры, заботливо привезенные из поездок, всегда служат напоминанием о посещенных местах и связанных с ними яркими впечатлениями, ключевыми образами коммуникации стали сувенирные тарелки таких городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Идея комфортного роуминга нашла свое подтверждение и в слогане рекламной кампании – «В своей тарелке - в любом городе России!»

Опция «Большая страна» предлагает выгодные условия роуминга для абонентов мобильного оператора за пределами домашнего региона. Находясь в любом городе России, абоненты Win mobile получили возможность звонить и принимать звонки по цене 2,95 рубля за минуту разговора, а также пользоваться мобильным интернетом, оплачивая1,5 рубля за 1 МБ трафика.

Кампания стартовала одновременно в шести городах – Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Севастополе и Феодосии. Коммуникацию поддержат масштабной кампанией в наружной рекламе, прессе, интернете и в местах продаж.

Напомним, что Win Mobile является российским оператором сотовой связи. В настоящее время сеть WIN Mobile охватывает всю территорию Крыма и Севастополя, предоставляя услуги в стандартах 2G, 3G и 4G.

Состав творческой группы:

Клиент: Мобильный оператор WIN Mobile

Агентство: IQ HARVEST

Creative Director: Александр Головань

Chief copywriter: Владимир Боев

Designer: Анна Мельничук

Account Manager: Виктория Евкина