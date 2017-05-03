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Избран новый Председатель Совета директоров Сбербанка

Избран новый Председатель Совета директоров Сбербанка

Председателем Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» назначен Игорь Коломейский. Соответствующее решение принято Советом директоров банка.

В апреле 2017 года Игорь Коломейский назначен руководителем блока «Sberbank International» в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк.

С 28 апреля Игорь Коломейский занимает пост Председателя Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

«За 10 лет работы в Казахстане Сбербанк стал одним из системообразующих финансовых институтов страны. Сегодня Сбербанк является крупнейшим иностранным инвестором и лидером государственных программ финансирования бизнеса, - отметил Игорь Коломейский.  – Пришло время для новых целей и задач -  это развитие цифровых каналов обслуживания и внедрение уникальных банковских продуктов и услуг. У банка большой потенциал, который нашей команде предстоит реализовать».

Игорь Коломейский до назначения в Сбербанк возглавлял инвестиционный бизнес Альфа-банка, работал в инвестиционных и брокерских компаниях, среди которых «Открытие», «Ринако Плюс» и «НИКойл» («Уралсиб»), руководил инвестиционным направлением в РЖД.

ДБ АО «Сбербанк»входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 81 структурное подразделение, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.

04.05.2017

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