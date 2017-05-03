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Пятый канал наградили за социальную ответственность

Пятый канал наградили за социальную ответственность

Жюри национальной ежегодной Премии, призванной отмечать лучшие проекты и кейсы в области социальной ответственности, благотворительности и меценатства, наградило Пятый канал за телемарафон «День добрых дел». Телевещатель стал победителем в номинации «Социально-ответственные СМИ».

Благотворительная инициатива «День добрых дел» стартовала в феврале 2015 года и получила огромный отклик аудитории. Каждый четверг в эфире появляется рассказ о детях, нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи.

В среднем еженедельно в телемарафоне участвуют более 450 тысяч телезрителей. Средняя сумма SMS-пожертвования около 70 рублей, а рекордный сбор составил более 34 млн рублей. За два года существования проекта благотворительные фонды напрямую получили на расчетные счета более двух миллиардов рублей. Благодаря поддержке неравнодушных людей тысячи детей обрели здоровое детство и будущее.

«Лучшие социальные проекты России» – это ежегодная программа, которая выявляет эффективные социальные практики в нашей стране. Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Программа инициирована фондом «Социальные проекты» при поддержке Правительства Москвы.

04.05.2017

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