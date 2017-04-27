ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров за март 2017 года

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости российских блогеров за март 2017 года. По итогам марта самыми цитируемыми блогерами в российских СМИ стали Мария Захарова, Алексей Навальный и Рамзан Кадыров.
ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Блогер
|
ИЦ*
|
1
|
0
|
Мария Захарова
|
732,4
|
2
|
+1
|
Алексей Навальный
|
558,4
|
3
|
0
|
Рамзан Кадыров
|
429,5
|
4
|
0
|
Сергей Собянин
|
252,9
|
5
|
+3
|
Дмитрий Медведев
|
157,8
|
6
|
new
|
Илья Пономарев
|
147,3
|
7
|
0
|
Дмитрий Рогозин
|
78,9
|
8
|
new
|
Анатолий Чубайс
|
68,2
|
9
|
new
|
Владимир Минеев
|
61,2
|
10
|
new
|
Никита Джигурда
|
57,5
|
11
|
+2
|
Сергей Аксенов
|
56,7
|
12
|
new
|
Сергей Карякин
|
49,6
|
13
|
new
|
Петр Кондаков
|
44,9
|
14
|
new
|
Франц Клинцевич
|
44,1
|
15
|
new
|
Алия Мустафина
|
42,7
Комментарии:
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Российская юмористическая передача КВН - это политический инструмент Кремля. К таким выводам пришли исследователи Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", - написала Мария Захарова в своем Facebook.
Алексей Навальный, оппозиционер
Алексей Навальный был задержан на несанкционированном митинге против коррупции в Москве. Сам Навальный в своем микроблоге призвал демонстрантов «не отбивать» его. «Ребята, со мной все хорошо (...) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — написал он.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Рамзан Кадыров написал в Instagram, что личности всех уничтоженных в Чечне боевиков установлены: двое из Ростовской области, один из Волгоградской, трое — уроженцы Чечни.
Также СМИ цитировали следующие записи блогеров:
Сергей Собянин написал на странице ВКонтакте, что жители домов, включенных в программу сноса пятиэтажек в Москве, платить за капремонт не будут, а ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов.
Дмитрий Медведев в ВКонтакте выразил соболезнования в связи с уходом из жизни поэта Евгения Евтушенко и заявил, что этого великого человека будут помнить всегда.
В центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Первым о случившемся в Facebook сообщил Илья Пономарев, который подъехал к отелю через десять минут: "Денис Вороненков убит у "Премьер Паласа". Он шел на встречу со мной. Нет слов".
Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику». «Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер.
Анатолий Чубайс сообщил, что решил подать заявление в полицию "за вымогательство и клевету" против бизнесмена Ильи Сучкова и "группы работающих на него товарищей чеченской национальности".
Бой между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым завершился массовой потасовкой. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.
Никита Джигурда объяснил, почему руководство самопровозглашенной ДНР лишило его гражданства. "Я, получив паспорт ДНР, стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что ДНР — это часть Украины, и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — Д.Н.Р.У", — написал Джигурда в Instagram.
Сергей Аксенов заявил в Facebook, что считает бессовестным решение СБУ о запрете въезда на Украину певицы Юлии Самойловой, выступает за бойкот конкурса "Евровидение-2017", который должен пройти в Киеве, и желает певице почаще приезжать на полуостров.
Президент РФ Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Текст письма Сергей Карякин опубликовал в Twitter.
Петр Кондаков сообщил в Facebook, что игрока волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова сняли с рейса Самара–Москва, который выполняла авиакомпания «Победа». Причиной стали слишком длинные ноги спортсмена — они мешали свободному передвижению бортпроводников.
Франц Клинцевич написал, что предложение киевских властей заменить российского участника музыкального конкурса Евровидение-2017 не будет даже рассматриваться.
Алия Мустафина написала в Instagram, что выставила на продажу свой автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро.
Методика:
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
- Период исследования: март 2017 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 28.04.2017.
- Рейтинг рассчитан по российским СМИ.
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