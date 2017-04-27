ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров за март 2017 года

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости российских блогеров за март 2017 года. По итогам марта самыми цитируемыми блогерами в российских СМИ стали Мария Захарова, Алексей Навальный и Рамзан Кадыров.

ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Блогер ИЦ* 1 0 Мария Захарова 732,4 2 +1 Алексей Навальный 558,4 3 0 Рамзан Кадыров 429,5 4 0 Сергей Собянин 252,9 5 +3 Дмитрий Медведев 157,8 6 new Илья Пономарев 147,3 7 0 Дмитрий Рогозин 78,9 8 new Анатолий Чубайс 68,2 9 new Владимир Минеев 61,2 10 new Никита Джигурда 57,5 11 +2 Сергей Аксенов 56,7 12 new Сергей Карякин 49,6 13 new Петр Кондаков 44,9 14 new Франц Клинцевич 44,1 15 new Алия Мустафина 42,7

Комментарии:

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Российская юмористическая передача КВН - это политический инструмент Кремля. К таким выводам пришли исследователи Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", - написала Мария Захарова в своем Facebook.

Алексей Навальный, оппозиционер

Алексей Навальный был задержан на несанкционированном митинге против коррупции в Москве. Сам Навальный в своем микроблоге призвал демонстрантов «не отбивать» его. «Ребята, со мной все хорошо (...) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — написал он.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров написал в Instagram, что личности всех уничтоженных в Чечне боевиков установлены: двое из Ростовской области, один из Волгоградской, трое — уроженцы Чечни.

Также СМИ цитировали следующие записи блогеров:

Сергей Собянин написал на странице ВКонтакте, что жители домов, включенных в программу сноса пятиэтажек в Москве, платить за капремонт не будут, а ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов.

Дмитрий Медведев в ВКонтакте выразил соболезнования в связи с уходом из жизни поэта Евгения Евтушенко и заявил, что этого великого человека будут помнить всегда.

В центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Первым о случившемся в Facebook сообщил Илья Пономарев, который подъехал к отелю через десять минут: "Денис Вороненков убит у "Премьер Паласа". Он шел на встречу со мной. Нет слов".

Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику». «Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер.

Анатолий Чубайс сообщил, что решил подать заявление в полицию "за вымогательство и клевету" против бизнесмена Ильи Сучкова и "группы работающих на него товарищей чеченской национальности".

Бой между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым завершился массовой потасовкой. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.

Никита Джигурда объяснил, почему руководство самопровозглашенной ДНР лишило его гражданства. "Я, получив паспорт ДНР, стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что ДНР — это часть Украины, и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины — Д.Н.Р.У", — написал Джигурда в Instagram.

Сергей Аксенов заявил в Facebook, что считает бессовестным решение СБУ о запрете въезда на Украину певицы Юлии Самойловой, выступает за бойкот конкурса "Евровидение-2017", который должен пройти в Киеве, и желает певице почаще приезжать на полуостров.

Президент РФ Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Текст письма Сергей Карякин опубликовал в Twitter.

Петр Кондаков сообщил в Facebook, что игрока волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова сняли с рейса Самара–Москва, который выполняла авиакомпания «Победа». Причиной стали слишком длинные ноги спортсмена — они мешали свободному передвижению бортпроводников.

Франц Клинцевич написал, что предложение киевских властей заменить российского участника музыкального конкурса Евровидение-2017 не будет даже рассматриваться.

Алия Мустафина написала в Instagram, что выставила на продажу свой автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро.

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