Объявлены победители Effie Awards Russia 2017

Специальные номинации

Медиаинновации и медиаидея

Золото

Кофе не наркотик!

Как привлечь внимание широкой аудитории к маленькой московской кофейне, которая специализируется на specialty-кофе, если у тебя почти нет бюджета на медиа продвижение? Мы решили достичь максимального охвата аудитории, использовав нестандартный медиа-канал, который привел к повышенному вниманию со стороны лидеров мнений и СМИ. Мы опирались на известный стереотип о том, что кофе – наркотик, и запустили первый онлайн-магазин по продаже кофе в даркнете. Результат: рост продаж на 300%, ROI = 2150%, PR Value $1 миллион, 180 публикаций на 10 языках.

Агентство: Possible Group

Клиент: Кооператив Черный

Вклад в общее благо. Социальная ответственость и устойчивое развитие

Золото

Как инвестиции в культурный капитал принесли рекордный процент

Как отпраздновать юбилей, чтобы выиграло все общество? К своему 175-летию Сбербанк сделал подарки всем жителям России. Бесплатное посещение лучших музеев, диджитальное путешествие в мир искусства, световые проекции знаменитых полотен на фасаде МГУ, уникальная тактильная выставка, открывшая незрячим людям шедевры живописи — части интегрированной кампании «Искусство сохранять», которая вызвала огромной интерес в обществе и настоящий культурный ажиотаж. Десятикратный рост посещения музеев, 1238 публикаций в прессе с охватом 78,6 млн человек, репутационный показатель «Социально-ответственная кампания» выше нормы для категории «Банки» и другие показатели эффективности подтверждают, что инвестиции в культурный капитал приносят рекордный процент.

Агентство: BBDO

Клиент: Сбербанк

Серебро

Социальный эксперимент «Солнце для лучшего друга»

«Солнце для лучшего друга» — проект Pedigree и фонда Down Side Up, который доказал: люди с синдромом Дауна хотят и могут работать. 5 человек с синдромом были трудоустроены в гостиницу для собак, где успешно проявили себя, ведь собаки отнеслись к ним без предрассудков. В международный день человека с синдромом Дауна мы показали на YouTube, как это было. Фильм вошел в топ-10 самых популярных видео, им поделились >7634 пользователей соцсетей, о поднятой проблеме говорили в прессе и на федеральных каналах. Бренд Pedigree еще раз продемонстрировал, что собаки действительно делают нас лучше.

Агентство: BBDO

Клиент: Марс

Серебро

Улучшение банковского обслуживания и жизни незрячих и слабовидящих людей.

Для Сбербанка «социальная ответственность» — это разрушение стереотипов. Сбербанк доказывает, что слабовидящие люди могут участвовать в финансовой и культурной жизни наравне со всеми. Благодаря Сбербанку, который внедрил банкоматы с аудиовыходом и голосовым сценарием, у незрячих клиентов впервые в жизни появилась возможность не заходить в банк, чтобы совершить финансовую операцию. Организовав уникальную выставку тактильных картин, Сбербанк доказывает, что незрячие люди могут наслаждаться живописью. Самый главный показатель эффективности этой кампании — надежда, которую проекты Сбербанка дают слабовидящим людям, и желание других организаций улучшать жизнь особенных людей по примеру Сбербанка.

Агентство: BBDO

Клиент: Сбербанк

Бронза

Поколение М

«Поколение М» - крупнейший творческо-благотворительный проект в России. С помощью digital-инструментов он объединяет идеи развития талантливых ребят из всех регионов страны и помощи тяжелобольным детям и. В рамках проекта МТС создала уникальную творческую мастерскую в онлайне: на сайте pokolenie.mts.ru и в социальных сетях проекта («ВКонтакте» и Instagram). Она содержит более 200 практических видео мастер-классов по различным направлениям (вокал, хореография, актерское мастерство, анимация, режиссура, дизайн одежды и т.д.) от 85 признанных мастеров отечественного искусства. Каждую онлайн-активность на площадках проекта – загруженную работу, лайк или репост – МТС переводит в реальные деньги по курсу «1 действие=1 рубль» и направляет на срочные операции для детей.

Агентство: МТС

Клиент: МТС

Бронза

МакХэппи День

Уже несколько лет в ноябре компания Макдоналдс проводит ежегодную акцию «МакХэппи День», чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детей, которым нужна поддержка, и собрать средства для существующих и развития новых программ Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Но в этом году она по праву сможет называться «МакХэппи Месяц», ведь впервые за 15 лет сбор средств проходил в течение всего ноября, а не одного дня. Главным источником сбора средств стал картофель фри, поэтому Макдоналдс впервые поменял дизайн упаковки, разработанный победителями конкурса. В результате акции было собрано более 29 млн рублей.

Агентство: Leo Burnett Moscow

Клиент: McDonald’s

Кампании с одним каналом коммуникации

Золото

Низорал® «Лось» интернет кампания

ЦА Низорал - это муж./жен., которые испытывают проблему перхоти, и пользуются косметическими шампунями, не зная, что причиной перхоти является грибок. Ввиду переключения потребителей на косметические шампуни и сезональности рынка, Низорал начал терять продажи, долю. Для решения данной проблемы было предложено решение по запуску таргетированной креативной интернет кампании «Лось», чтобы поддержать бренд в летний сезон и продрайвить обучение ЦА о продукте. Итого, нам удалось перевыполнить все медиа KPIs факт vs план (охват ЦА +6пп, VTR +33%) и достигнуть максимальной доли рынка 37% (+1пп vs аналогичного периода, когда бренд поддерживался на ТВ).

Агентство: J. Walter Thompson Russia

Клиент: Johnson&Johnson

Золото

Вирусный ролик #ВсеТанцуютБровями

В России один из самых высоких уровней проникновения косметики (95%), поэтому для того чтобы найти новый источник бизнеса, Мейбеллин решил обратиться к категории, находящейся вне фокуса конкурентов – косметике для бровей. Однако потребность в этом не была актуализирована: только 4% девушек пользовались косметикой для бровей. Чтобы убедить девушек в необходимости макияжа бровей, бренд решил выйти за пределы традиционной рекламы и разработал вирусный видео-кавер «ВсеТанцуютБровями» на песню популярного молодежного репера. Видео набрало более 7млн просмотров и привело к двукратному росту доли рынка.

Агентство: McCann Moscow

Клиент: L’Oreal

Товары и услуги для бизнеса

Золото

Дело не в деньгах

Как молодому банку «из провинции» выйти на федеральный B2B рынок, сохранив свою философию в банковском обслуживании? Решением стал отказ от канонов банковской рекламы. Точка заявила, что «дело не в деньгах», обратилась к трендсеттерам в коммуникационном пространстве (молодым и амбициозным предпринимателям) и предложила им рассказать свои истории. В виде цитат на баннерах и ролика они стали частью федеральной кампании Банка. Рассказав не историю Банка, а истории предпринимателей, Точка создала новое информационное пространство – категорию «банк для предпринимателей». И, хотя «дело не в деньгах», Банк выполнил все бизнес-цели и вышел на самоокупаемость.

Агентство: РА Восход

Клиент: Банк Точка

Новые технологии в коммуникациях

Золото

Тантум Верде. Новый подход в рекламе

Что делать, если вы работаете с консервативным брендом, на рынке с высокой конкуренцией, с небольшим медиа-бюджетом и без права на ошибку? Логичным решением может стать запуск чего-то нового. Что мы и сделали, запустив более сильный препарат. Но как донести до аудитории его преимущества? И как отстроиться от восприятия базового препарата? Рискнуть и пойти против правил. А еще знать и по-настоящему любить свою аудиторию. Только так можно получить колоссальную отдачу. Мы, «Аджелини Фарма Рус», создали принципиально новую технологию коммуникации, которая завладела сознанием миллионов. Как результат - стремительный рост продаж.

Агентство: Global Star Russia, ProHealth

Клиент: Angelini Pharma Rus

Ренессанс

Золото

Испытан рынком

Почти век шифер занимал лидирующее положение на рынке кровельных материалов. Но за последнее десятилетие его доля настолько снизилась, что материал и его производители оказались на грани исчезновения. Необходимо было напомнить аудитории о существовании продукта и снять барьеры потребления. Был создан единый бренд и единая платформа для коммуникаций – сайт шифер.рф. Многоэтапная кампания по привлечению аудитории на сайт апеллировала к рациональным и эмоциональным мотивам. В рамках единого сообщения для разных целевых групп были разработаны свои креативные и медийные концепции. Впервые за 10 лет продажи шифера выросли, и это на фоне падения рынка.

Агентство: Liberty Marketing Bureau, Deltaplan

Клиент: Хризотиловая ассоциация

Серебро

Тантум Верде. Перезагрузка.

Представьте, что вашу долю рынка забирают мультинациональные компании. Как вернуть свою лидерскую позицию на стагнирующем высоко конкурентом рынке? Создать нечто совершенное новое! Мы не просто выпустили обновленный препарат, а разработали инновационный подход в его продвижении. Разделили целевую аудиторию на узкие сегменты. Предложили каждой аудитории свой продукт и свою коммуникацию. Мы, «Аджелини Фарма Рус», рискнули пойти против традиций рынка и создали такую коммуникацию, которая всколыхнула весь рынок и заставила обратить на себя внимание миллионов людей. Как результат - стремительный рост продаж и возврат позиции № 1 на рынке.

Агентство: ProHealth, Maximize

Клиент: Angelini Pharma Rus

СтартАп - эффективный запуск

Серебро

Запуск спрея Никоретте®

Представьте себе человека, который не мыслит жизни без сигарет. Он много раз пробовал бросить, но тяга была настолько резкой, что каждый раз срывался. Он перепробовал все средства и потерял доверие. Как убедить его, что в этот раз будет по-другому? Мы сделали ставку на скорость действия инновационного спрея Никоретте, чтобы помочь быстро побороть острую тягу, всего за 60 секунд, и бросить курить навсегда. Результаты превзошли наши ожидания! Доля Никоретте выросла на 12пп. Продажи - практически вдвое! Но самое важное, мы смогли убедить заядлого курильщика, что со спреем Никоретте все будет по-другому!

Агентство: J. Walter Thompson Russia

Клиент: Johnson&Johnson

Молодежный маркетинг

Серебро

Вирусная кампания #ВсеТанцуютБровями

В России один из самых высоких уровней проникновения косметики (95%), поэтому для того чтобы найти новый источник бизнеса, Мейбеллин решил обратиться к категории, находящейся вне фокуса конкурентов – косметике для бровей. Однако потребность в этом не была актуализирована: только 4% девушек пользовались косметикой для бровей. Чтобы убедить девушек в необходимости макияжа бровей, бренд решил выйти за пределы традиционной рекламы и разработал вирусный видео-кавер «ВсеТанцуютБровями» на песню популярного молодежного репера. Видео набрало более 7млн просмотров и привело к двукратному росту доли рынка.

Агентство: McCann Moscow

Клиент: L’Oreal

Бронза

Бон Пари Джамбл ВКонтакте

Как сделать ваш продукт более интересным для потребителей, если они – подростки? Бренд жевательного мармелада Бон Пари Джамбл придумал нестандартное решение, которое пришлось по вкусу потребителям и решило при этом бизнес-задачи. В пачках Бон Пари Джамбл появились мармеладки в форме самых любимых стикеров ВКонтакте: Персика, Спотти и Ничёси! Так пользователи смогли потрогать и попробовать на вкус стикеры, которые раньше были только виртуальными. Интерес потребителей к продукту позволил увеличить спрос и превысить запланированный показатель ротации в точках продаж более чем в 2 раза!

Агентство: J. Walter Thompson Russia

Клиент: Nestle Russia

Корпоративная репутация

Серебро

Как инвестиции в культурный капитал принесли рекордный процент

Как отпраздновать юбилей, чтобы выиграло все общество? К своему 175-летию Сбербанк сделал подарки всем жителям России. Бесплатное посещение лучших музеев, диджитальное путешествие в мир искусства, световые проекции знаменитых полотен на фасаде МГУ, уникальная тактильная выставка, открывшая незрячим людям шедевры живописи — части интегрированной кампании «Искусство сохранять», которая вызвала огромной интерес в обществе и настоящий культурный ажиотаж. Десятикратный рост посещения музеев, 1238 публикаций в прессе с охватом 78,6 млн человек, репутационный показатель «Социально-ответственная кампания» выше нормы для категории «Банки» и другие показатели эффективности подтверждают, что инвестиции в культурный капитал приносят рекордный процент.

Агентство: BBDO

Клиент: Сбербанк

Брендированная услуга

Серебро

Рефинансирование от ВТБ24: никто не любит переплачивать… и не надо!

Банки всегда делают только то, что выгодно банкам. Вывод на рынок в первый посткризисный период продукта «рефинансирование» – пример обоюдовыгодного предложения – и для клиентов банка и для самого банка ВТБ24. Результаты кампания по запуску рефинансирования от ВТБ24 – лучшее доказательство того, как важно вовремя рассказать людьми о том, что может быть для них выгодно на понятном для них языке. Потому что «никто не любит переплачивать… и не надо!».

Агентство: Instinct

Клиент: ВТБ 24

Серебро

«Мой МТС» – прозрачная система расчетов

Важнейшими условиями удержания и обеспечения стабильного прироста абонентской базы является качественный клиентский сервис и доверие к оператору. Цели кампании: - вовлечь аудиторию в тестирование нового уровня биллингового сервиса – скачать приложение Мой МТС ~ 5 млн участников; - переломить восприятие МТС как нечестного оператора с непрозрачной системой расчетов.

Агентство: BBDO

Клиент: МТС

Кампании с краткосрочным эффектом

Серебро

G-Energy. Адаптация к любой ситуации

Покупка моторного масла – это часть рутины, которая, кроме финансовых затрат требует от потребителя вовлечения, чтобы разобраться в свойствах каждого масла и не прогадать (иначе, это повлечет за собой гораздо больше проблем вплоть до замены двигателя). А большинство рекламных коммуникаций в нашей категории похожи на урок химии. Поэтому мы нашли очень простое решение, как объяснить потребителю сложное свойство масла: Чистый звук двигателя в любых условиях – значит ваше масло работает! С помощью профессионального звукоимитатора из Австралии.

Агентство: GREY Moscow

Клиент: Газпромнефть – Смазочные материалы

Серебро

Создание бьюти-сообщества Л’Ореаль Париж в Вайбере

Несмотря на то, что Л’Ореаль Париж бьюти-бренд №1 в мире, в России среди нелояльной аудитории он воспринимался холодным, далеким и отстраненным. Для того чтобы сделать быть ближе к этой аудитории бренд задал новый стандарт коммуникации на рынке косметики. Благодаря этому новое брендированное сообщество Л’Ореаль Париж в Вайбере за 12 дней по количеству подписчиков стало в 5 раз больше, чем другие сообщества бренда, на создание которых ушло более 1,5 лет.

Агентство: McCann Moscow

Клиент: L’Oreal

Серебро

Тантум Верде. Эффект Цунами

Что делать, если вы работаете с консервативным брендом, на рынке с высокой конкуренцией, с небольшим медиа-бюджетом и без права на ошибку? Создать нечто совершенное новое. Что мы и сделали, запустив более сильный препарат. Но как донести до аудитории его преимущества? И как отстроиться от восприятия базового препарата? Рискнуть и пойти против правил. А еще знать и по-настоящему любить свою аудиторию. Только так можно получить колоссальную отдачу. Мы, команда Анджелини, создали ролик, который превзошел все ожидания, быстро получив фантастическую популярность. Как результат - миллионы просмотров и стремительный рост продаж

Агентство: Maximize, ProHealth

Клиент: Angelini Pharma Rus

Бронза

Барни. Запусти ракету в космос

В ходе исследований бренда «Медвежонок Барни» за 2015 год было замечено, что основным барьером для роста является отсутствие эмоциональной связи с аудиторией. Мамы покупали более дешевые варианты снеков, а дети не просили того самого мишку. Чтобы в короткие сроки изменить ситуацию и приблизиться к лидеру рынка, необходимо было сделать что-то поистине космическое. В честь 55-летия со дня первого полета человека в космос «Барни» собрал детский «Звездный экипаж». Впервые в мире дети запустили ракету в космос на Байконуре, об этом узнали миллионы людей, а «Барни» усилил и имиджевые, и финансовые показатели.

Агентство: Action

Клиент: Mondelēz Rus

Бронза

Коты вперед!

27 и 30 июня состоялись забеги по акции «Коты вперед!», по итогам которых, кот-победитель определил, кто из покупателей получил обратно 50% стоимости покупки. Совершившие покупку в магазине Media Markt с картой Media Markt Club с 24 по 29 июня 2016 года, автоматически становились участниками акции и получали cash-back, если последняя цифра на его чеке (от 0 до 9) совпадал с номером пушистого победителя (кассовый чек становился своеобразным “билетом” участия в акции).

Агентство: BBDO

Клиент: Медиа-Маркт-Сатурн

Спонсорство

Серебро

Как инвестиции в культурный капитал принесли рекордный процент

Как отпраздновать юбилей, чтобы выиграло все общество? К своему 175-летию Сбербанк сделал подарки всем жителям России. Бесплатное посещение лучших музеев, диджитальное путешествие в мир искусства, световые проекции знаменитых полотен на фасаде МГУ, уникальная тактильная выставка, открывшая незрячим людям шедевры живописи — части интегрированной кампании «Искусство сохранять», которая вызвала огромной интерес в обществе и настоящий культурный ажиотаж. Десятикратный рост посещения музеев, 1238 публикаций в прессе с охватом 78,6 млн человек, репутационный показатель «Социально-ответственная кампания» выше нормы для категории «Банки» и другие показатели эффективности подтверждают, что инвестиции в культурный капитал приносят рекордный процент.

Агентство: BBDO

Клиент: Сбербанк

Кампании с эффективным использованием SMM

Серебро

Кинопремия МегаФон

Основной задачей было привлечь внимание целевой аудитории к бренду МегаФон на волне популярности премии Оскар. Бюджет был выделен 100 000 рублей. Идея заключалась в проведении собственной «Кинопремии МегаФона» с участием актеров и режиссеров, участвовавших в наших рекламных роликах. За счет грамотно разработанной стратегии продвижения с нами стали сотрудничать PR-директора звезд и руководители фанатских сообществ, в результате чего за две недели был выполнен квартальный план по переходам на корпоративный сайт пользователей из соцсетей.

Агентство: Re:evolution

Клиент: Мегафон

Кампания с эффективным использованием Programmatic Buying

Серебро

Data-driving Sberbank

Проект Сбербанка и Segmento - это иллюстрация того, как крупный бизнес может и должен работать с технологическим подрядчиком. Банк внедрил технологию Segmento в бизнес процессы и впервые полностью использовал потенциал собственных данных. Создана система объединения интернет и офлайн данных о клиентах в рекламной активности. Алгоритмы компании позволяют с высокой точностью определять потребности и спрос на уровне отдельного пользователя, выстраивая коммуникацию в режиме реального времени. Партнерство позволило улучшить результаты digital-маркетинга Сбербанка в 1,5 раза, сократив бюджетные затраты на 30%.

Агентство: Segmento

Клиент: Сбербанк

Устойчивый успех

Бронза

Google Readings

Google Russia возрождает любовь к русской литературе с помощью современных с технологий и показывает молодежи, что чтение классики может быть таким же увлекательным как любая другая активность в интернете. В 2014 г. Google запустил проект, посвященный русской литературе – Google Online Readings. Проект стартовал в 2014 г. – «Каренина. Живое издание», в 2015 г. - «Чехов жив» и в 2016 г. - «Мастер и Маргарита. Я там был!». Масштаб проекта – вся Россия + 25 стран, чтения в режиме онлайн из Москвы, Лондона, Нью Йорка, Гонконга +. Социальная направленность проекта привлекала к Чтениям известных партнеров: Мегафон, Первый канал (ОРТ), НТВ, DFM, Love Radio, Lenta Ru, Аргументы и Факты, – Мхат им. Чехова, Мосфильм, режиссеров, творческую и политическую элиту.

Агентство: ARK CONNECT

Клиент: Google

Бронза

Микролакс®: можно ли стать лидером за 3 года?

Можно ли стать лидером рынка за 3 года? У Микролакс® есть ответ – да! Мы провели детальную сегментацию рынка и выявили нишевые аудитории, которые никогда не покрывались конкурентами. Они дополнили традиционный микс целевых аудиторий для коммуникации, что легко в основу бизнес-модели мультитаргетинга. Мы трансформировали основные инсайты в сильное сообщение бренда: «С Микролакс® помощь приходит в нужный момент, быстро и мягко избавляя от запора!». Данная бизнес-модель принесла невероятный успех бренду! С 13 места на рынке в начале 2013 года, Микролакс® завоевал лидерство в 2015 году, укрепив свои позиции и в 2016!

Агентство: J. Walter Thompson Russia

Клиент: Johnson&Johnson

Агенты влияния. Кампания с известными персонами

Бронза

Красавчик

«Инсис» — один из более чем 80 операторов связи, действующих на территории Свердловской области. Как же отстроиться от конкурентов, переключить их клиентов и увеличить среднюю выручку со своего абонента? Идея: Незлобин троллит абонентов! Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, родившийся в Свердловской области, стал лицом рекламной кампании «Инсис», в рамках которой он разыгрывал целевую аудиторию, раскрывая истинную мотивацию подключения максимального пакета «Интернет + интерактивное ТВ».

Агентство: Ra Digital

Клиент: ИНСИС

Бронза

Онлайн-сериал «AguMoms. Мамы проверят»

Бренд «Агуша» решил провести всероссийскую образовательную программу для мам и объяснить, чем детское питание отличается от продуктов массового потребления и почему детей до 3-х лет не стоит кормить «взрослой» едой. Осенью 2016 года мы запустили образовательно-развлекательный проект, онлайн-сериал с участием телеведущей Ольги Шелест и актрисы Галины Боб «AguMoms. Мамы проверят». Онлайн-сериал — это новейший формат донесения информации до аудитории, и бренд использовал его первым в своем сегменте. Наш сериал «AguMoms. Мамы проверят» совмещает в себе сразу несколько жанров — это и комедия, и детектив, и даже драма. Мы экспериментировали в работе над сценарием и на съемочной площадке, и у нас получилось создать проект, который ярко отличается от того, что сейчас есть на рынке.

Агентство: RCG

Клиент: PepsiCo

Shopper Marketing

Бронза

J7 ТОНУС. ОСТАЛОСЬ 24 ЧАСА.

Главная проблема чековых программ - малый отклик. Если покупатель не активировал код сразу после покупки – считаем, что потеряли его навечно. Чем быстрее ты начнешь жить новой жизнью - тем больше ты сможешь от неё получить. Мы построили механику: ты можешь выиграть до 24 тысяч рублей. Но как только сделаешь покупку – сумма твоего потенциального выигрыша будет уменьшаться, а за 24 часа пропадет совсем. Регистрируй чек как можно быстрее. Вместо привычных обещаний статичного выигрыша мы показали динамику упущенной выгоды. А ничто не мотивирует так, как боязнь потерять деньги, которые уже считаются своими

Агентство: SEVEN

Клиент: PepsiCo

Бренд без бюджета

Бронза

Кинопремия МегаФон

Основной задачей было привлечь внимание целевой аудитории к бренду МегаФон на волне популярности премии Оскар. Бюджет был выделен 100 000 рублей. Идея заключалась в проведении собственной «Кинопремии МегаФона» с участием актеров и режиссеров, участвовавших в наших рекламных роликах. За счет грамотно разработанной стратегии продвижения с нами стали сотрудничать PR-директора звезд и руководители фанатских сообществ, в результате чего за две недели был выполнен квартальный план по переходам на корпоративный сайт пользователей из соцсетей.

Агентство: Re:evolution

Клиент: Мегафон

Кампании с длительным эффектом

Бронза

Google Readings

Google Russia возрождает любовь к русской литературе с помощью современных с технологий и показывает молодежи, что чтение классики может быть таким же увлекательным как любая другая активность в интернете. В 2014 г. Google запустил проект, посвященный русской литературе – Google Online Readings. Проект стартовал в 2014 г. – «Каренина. Живое издание», в 2015 г. - «Чехов жив» и в 2016 г. - «Мастер и Маргарита. Я там был!». Масштаб проекта – вся Россия + 25 стран, чтения в режиме онлайн из Москвы, Лондона, Нью Йорка, Гонконга +. Социальная направленность проекта привлекала к Чтениям известных партнеров: Мегафон, Первый канал (ОРТ), НТВ, DFM, Love Radio, Lenta Ru, Аргументы и Факты, – Мхат им. Чехова, Мосфильм, режиссеров, творческую и политическую элиту.

Агентство: ARK CONNECT

Клиент: Google

Однократное вовлечение

Бронза

Монополия в Макдоналдс 2016

В силу непростой экономической ситуации в России люди вынуждены пересматривать свои привычки в целях экономии. Сокращение визитов в рестораны и кафе или полный отказ от них – один из самых распространенных способов сэкономить. Промоакция была призвана привлечь посетителей в ресторан и стать поводом посещать ресторан чаще, но стать заметным в предновогоднем клаттере – изначально непростая задача. Именно поэтому для нас было важным не только сделать акцию действительно масштабной, но и найти яркий способ рассказать о ней, чтобы выделиться в коммуникационном шуме. В результате, акция перевернула тренд сокращения визитов и возобновила их рост.

Агентство: Leo Burnett Moscow

Клиент: McDonald’s

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